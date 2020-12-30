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    «Манчестер Сити» объявил о переносе матча ЛЧ с «Боруссией» М в Будапешт

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится не в Германии.

    Согласно решению УЕФА, игра перенесена в Будапешт на стадион «Пушкаш Арена».

    Дата и время начала встречи остались без изменений – 24 февраля в 23:00 по московскому времени.

    Причина переноса – закрытое авиасообщение между Германией и Великобританией в связи с распространением нового штамма коронавируса.

    Ранее сообщалось, что матч 1/8 финала ЛЧ «РБ Лейпциг»«Ливерпуль» также пройдет в Будапеште по аналогичной причине.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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