«Манчестер Сити» объявил о переносе матча ЛЧ с «Боруссией» М в Будапешт

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между менхенгладбахской «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится не в Германии.

Согласно решению УЕФА, игра перенесена в Будапешт на стадион «Пушкаш Арена».

Дата и время начала встречи остались без изменений – 24 февраля в 23:00 по московскому времени.

Причина переноса – закрытое авиасообщение между Германией и Великобританией в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, что матч 1/8 финала ЛЧ «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» также пройдет в Будапеште по аналогичной причине.