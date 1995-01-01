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    Агент Кокорина: «Считаю, что Саша достаточно хорошо дебютировал за «Фиорентину»

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, оценил дебют своего клиента в составе итальянской команды.

    • Россиянин вышел на замену во втором тайме матча 21-го тура Серии А против «Интера» (0:2).
    • В январе его купили у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

    «Нормальный дебют. Кокорин активно вышел на поле. Считаю, Саша достаточно хорошо дебютировал для человека, который пропустил много времени и не играл после травмы», – сказал агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3586

      solodealer 23 минуты назад

      ...а , вот интересно, за подобные суммы в Италии ещё кто-нибудь продаётся (обслуживающий персонал не в счёт!)?)))

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