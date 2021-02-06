Агент Кокорина: «Считаю, что Саша достаточно хорошо дебютировал за «Фиорентину»

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, оценил дебют своего клиента в составе итальянской команды.

Россиянин вышел на замену во втором тайме матча 21-го тура Серии А против «Интера» (0:2).

В январе его купили у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

«Нормальный дебют. Кокорин активно вышел на поле. Считаю, Саша достаточно хорошо дебютировал для человека, который пропустил много времени и не играл после травмы», – сказал агент.

Широков – о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «По двигательной активности Саша выглядел намного лучше, чем его друзья по команде»

Семин – о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «Не сказал бы, что он был деревянным»