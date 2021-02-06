Широков – о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «По двигательной активности Саша выглядел намного лучше, чем его друзья по команде»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил дебют форварда Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

Нападающий вышел на замену во втором тайме матча 21-го тура Серии А против «Интера» (0:2).

У него была 100-процентная точность пасов – девять из девяти.

«По двигательной активности Саша выглядел намного лучше, чем его друзья по команде. Скорее всего, он находится в достаточно неплохой физической форме. Понятно, что это эмоции и так далее, но все равно: 20 минут двигался, большинство мячей принял, только один раз при передаче киксанул.

Мне показалось, что Кокорин здорово вошел в игру: много двигался, постоянно себя предлагал. Получил семь передач – все своему отдал. Конечно, можно было чуть больше сыграть вперед, но ему нужно почувствовать игру.

Я думаю, что вышел он достаточно неплохо. Другое дело, что его команда, к сожалению, провела второй тайм невзрачно. Ему было тяжело что-то сделать», – считает Широков.