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    Широков – о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «По двигательной активности Саша выглядел намного лучше, чем его друзья по команде»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил дебют форварда Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

    «По двигательной активности Саша выглядел намного лучше, чем его друзья по команде. Скорее всего, он находится в достаточно неплохой физической форме. Понятно, что это эмоции и так далее, но все равно: 20 минут двигался, большинство мячей принял, только один раз при передаче киксанул.

    Мне показалось, что Кокорин здорово вошел в игру: много двигался, постоянно себя предлагал. Получил семь передач – все своему отдал. Конечно, можно было чуть больше сыграть вперед, но ему нужно почувствовать игру.

    Я думаю, что вышел он достаточно неплохо. Другое дело, что его команда, к сожалению, провела второй тайм невзрачно. Ему было тяжело что-то сделать», – считает Широков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1527

      Алехсбургер. 17 минут назад

      "Он может быть и сукин сын, но он наш сукин сын!"(с)

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      Рейтинг: +6895

      Сильвербой 41 минуту назад

      Такое впечатление, будто Месси обсуждают, приехало полено, в команду которая сейчас в заднице!!! Все чего он добьется, так это побудет до лета во Флоренции!!!

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