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    У Кокорина 100-процентная точность пасов в дебютном матче за «Фиорентину»

    Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура Серии А против «Интера» (0:2).

    Россиянин провел на поле 21 минуту, выйдя на замену во втором тайме.

    За отведенное время 29-летний форвард отдал девять пасов – все они оказались точными.

    • Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт с игроком подписан до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +5664

      Viper for CSKA 35 минут назад

      Вау, оказывается, мы просто неправильно идентифицировали Кокорина. Он - не нападающий, на самом деле он - плеймейкер. Правда игру, которую он своими точными пасами конструирует, ни один болельщик фиалок, не имеющий мазохистских наклонностей, даже в страшном сне видеть не захочет.

      1
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      Рейтинг: +44900

      portero 42 минуты назад

      Все пасы назад, особенно впечатлил косяк, 25 метров до ворот а Саша пытался наверное по воротам пробить с разворота но мяч полетел к своим в центр поля на высоте15 метров и на 30 метров назад (хорошо там защитник подобрал) это был супер пас, деревянного Коки...

      2
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      Рейтинг: +235

      FCLM_FCRM 42 минуты назад

      9 пасов, солидная цифра. Ни одной обостряющей или в финальную треть поля. Все либо вдоль, либо назад

      0
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      Рейтинг: +8563

      Литейный4 1 час назад

      Это вам свиньи не брошенная перчатка. Гыгыгы

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      Рейтинг: -1284

      Голубая устрица > Литейный4 53 минуты назад

      Это тебе свинтус брошенное дерьмо. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3854

      mamba9090909 > Голубая устрица 49 минут назад

      Бросая дерьмо, можешь не попасть, но сам вычухаешься обязательно. Или вам не привыкать, в дерьме ковыряться?)))

      1
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      Рейтинг: -1284

      Голубая устрица > mamba9090909 18 минут назад

      Не беспокойся, обязательно попаду

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      Рейтинг: +2483

      Masteralex 1 час назад

      100% пасов и ни одного удара по воротам, отличный нападающий :) по тепловой карте он вообще в штрафную не входил

      4
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      Рейтинг: +847

      Нас Много 1 час назад

      Назад пасовал?

      1
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      Рейтинг: +44900

      portero > Нас Много 44 минуты назад

      Да, все время спиной к воротам и отбрасывал мяч назад.

      1
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      Рейтинг: +17020

      slavutiq70 1 час назад

      Давайте так,начнёт играть в основе и забивать,тогда и писать,а так достали каждое действие Кокорона сразу в прессе,Саша чихнул и сразу вся страна читает ,,,,,

      6
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      Рейтинг: +1510

      Play 1 час назад

      Блин, маэстро заголовков вернулся. "100% точность пассов"! 9 передач ближнему или назад.

      4
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      Рейтинг: +6895

      Сильвербой 1 час назад

      Хоть бы уже чушь не писали! Это только у нас наверное идиоты-статистики считают передачи у своих ворот!

      1
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      Рейтинг: +11994

      KLIM777 1 час назад

      Топ-клуб конечно выбрал себе. У команды схема игры "Бей-беги". Просто пустота, а не команда

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