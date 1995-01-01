У Кокорина 100-процентная точность пасов в дебютном матче за «Фиорентину»

Вау, оказывается, мы просто неправильно идентифицировали Кокорина. Он - не нападающий, на самом деле он - плеймейкер. Правда игру, которую он своими точными пасами конструирует, ни один болельщик фиалок, не имеющий мазохистских наклонностей, даже в страшном сне видеть не захочет.
Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура Серии А против «Интера» (0:2).
Россиянин провел на поле 21 минуту, выйдя на замену во втором тайме.
За отведенное время 29-летний форвард отдал девять пасов – все они оказались точными.
- Итальянский клуб купил Кокорина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт с игроком подписан до июня 2024 года.