У Кокорина 100-процентная точность пасов в дебютном матче за «Фиорентину»

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче 21-го тура Серии А против «Интера» (0:2).

Россиянин провел на поле 21 минуту, выйдя на замену во втором тайме.

За отведенное время 29-летний форвард отдал девять пасов – все они оказались точными.