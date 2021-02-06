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    Семин – о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «Не сказал бы, что он был деревянным»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дебют форварда Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

    «У него было очень мало времени и сложно было себя проявить за проведенный период, тем более что «Интер» имел огромное преимущество.

    Не знаю, что пишут итальянские журналисты, но я бы не сказал, что он был деревянным», – сказал Семин.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3586

      solodealer 14 минут назад

      Думается так:
      1. Кокорин разыграется... Ещё немного физику подтянет и станет очень заметным в этом флорентийском колхозе.
      2. очень скоро Шурик будет искать себе клуб поприличнее...

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      Рейтинг: +3586

      solodealer 19 минут назад

      «Не сказал бы, что он был деревянным»...???
      Ничего себе..."оценка специалиста"!)))
      Ну, Палыч, отчебучил!
      В плотники-столяры заделался, на старости лет?)) Папой Карлой по оценке "буратинов" заделался?))
      А что-то вменяемое по поводу футбола слабо?))

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      Рейтинг: +94

      Guinnesss 2 часа назад

      Ещё рано судить Кокошку, время на адаптацию есть. Посмотрим. Успехов в любом случае.

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      Рейтинг: +6899

      Сильвербой 3 часа назад

      В Италии говорят что он был бревном, но наши "специалисты" утверждают что это не так!!! Поэтому наш футбол в жопе!!! Вот это жополизание и взаимные реверансы превратили наших футболистов в жалкое подобие на футболистов, а наш футбол засунуло туда, где он сейчас находится!!!

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      Рейтинг: +32

      AS Roma Ultras > Сильвербой 2 часа назад

      тебе 14? Наш футбол не в жопе. просто Россия не футбольная страна, в России только на Кавказе можно круглый год в футбол играть. Насчет жополизание, его начали именно западные спецы, а не наши...

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      Рейтинг: +1870

      Валерий2705 > AS Roma Ultras 1 час назад

      Почему СССР играл? Сборная вроде не из игроков с Кавказа состояла, а погодные и инфраструктура ну никак не лучше были. Но в то время тренер не мог о.б.о.с.р.а.т.ь.с.я, а на камеру сказать, что не считает это провалом.

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      Рейтинг: +3586

      solodealer > AS Roma Ultras 17 минут назад

      Тебе 12?
      Ты тут ещё нам про "инстранных агентов" проботай...

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      Рейтинг: +3586

      solodealer > Валерий2705 15 минут назад

      В точку! В СССР не было "незаменимых манагеров по бесконечному поднятию ВВП с колен"))
      Судили по результату, а не по разговорам о нём!+

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