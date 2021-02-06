Семин – о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «Не сказал бы, что он был деревянным»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал дебют форварда Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

Нападающий вышел на замену во втором тайме матча 21-го тура Серии А против «Интера» (0:2).

У него была 100-процентная точность пасов – девять из девяти.

«У него было очень мало времени и сложно было себя проявить за проведенный период, тем более что «Интер» имел огромное преимущество.

Не знаю, что пишут итальянские журналисты, но я бы не сказал, что он был деревянным», – сказал Семин.

Широков – о дебюте Кокорина за «Фиорентину»: «По двигательной активности Саша выглядел намного лучше, чем его друзья по команде»