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    Преподаватель ВШЭ Никитина стала заместителем генерального директора «Ростова»

    «Ростов» усилил юридический сектор клуба. На должность заместителя генерального директора назначена Дарина Никитина.

    «Сегодня к руководству «Ростова» присоединилась международный юрист Дарина Никитина, которая назначена на пост заместителя генерального директора клуба.

    До назначения в «Ростов» Дарина являлась руководителем юридической фирмы, специализирующийся на спортивных вопросах, c успехом представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА, Арбитражном суде в Лозанне (CAS).

    Является действующим Ad Hoc консультантом в CAS, преподавателем ВШЭ и факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA. Автор большого количества научных работ на тему контрактных взаимоотношений в спорте», – сообщили ростовчане.

    • «Ростов» сейчас тренируется в Испании.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • 21 февраля «Ростов» сыграет в Кубке России против «Ахмата».

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5237

      vladik12 45 минут назад

      Сасная училка.

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