Преподаватель ВШЭ Никитина стала заместителем генерального директора «Ростова»

«Ростов» усилил юридический сектор клуба. На должность заместителя генерального директора назначена Дарина Никитина.

«Сегодня к руководству «Ростова» присоединилась международный юрист Дарина Никитина, которая назначена на пост заместителя генерального директора клуба.

До назначения в «Ростов» Дарина являлась руководителем юридической фирмы, специализирующийся на спортивных вопросах, c успехом представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА, Арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Является действующим Ad Hoc консультантом в CAS, преподавателем ВШЭ и факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA. Автор большого количества научных работ на тему контрактных взаимоотношений в спорте», – сообщили ростовчане.

«Ростов» сейчас тренируется в Испании.

Команда идет в РПЛ 5-й.

21 февраля «Ростов» сыграет в Кубке России против «Ахмата».