Преподаватель ВШЭ Никитина стала заместителем генерального директора «Ростова»

«Ростов» усилил юридический сектор клуба. На должность заместителя генерального директора назначена Дарина Никитина.
«Сегодня к руководству «Ростова» присоединилась международный юрист Дарина Никитина, которая назначена на пост заместителя генерального директора клуба.
До назначения в «Ростов» Дарина являлась руководителем юридической фирмы, специализирующийся на спортивных вопросах, c успехом представляла интересы российских клубов и спортсменов в РФС, ФИФА, Арбитражном суде в Лозанне (CAS).
Является действующим Ad Hoc консультантом в CAS, преподавателем ВШЭ и факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA. Автор большого количества научных работ на тему контрактных взаимоотношений в спорте», – сообщили ростовчане.
- «Ростов» сейчас тренируется в Испании.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
- 21 февраля «Ростов» сыграет в Кубке России против «Ахмата».
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Источник: официальный сайт «Ростова»