Карпин – об уходе из «Ростова»: «После трех поражений готов поехать домой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал о своем возможном уходе с занимаемого поста.
«Готов ответить на любую провокацию. У меня хорошие и доверительные отношения с руководством. Если что-то случится, приду к руководству, мы сядем и вместе решим, что делать. У меня контракт до 2024 года, но гарантии это никому не дает.
После трех поражений готов поехать домой, никто не умрет, ничего страшного не случится. Также и руководители придут и скажут: «Валер, всe было хорошо, но сейчас не идет, надо что-то менять». Естественно, если что-то не идет, кого меняют? Тренера.
К этому я готов, это нормально. Я уверен, что наши отношения с президентом никогда не испортятся ни при каких обстоятельствах», – сказал Карпин.
- «Ростов» идет на пятом месте в РПЛ после 19 туров.
- Карпин возглавляет команду с декабря 2017 года.
Карпин сравнил Норманна с часами, которые не хочет продавать