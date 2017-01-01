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    Карпин – об уходе из «Ростова»: «После трех поражений готов поехать домой»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал о своем возможном уходе с занимаемого поста.

    «Готов ответить на любую провокацию. У меня хорошие и доверительные отношения с руководством. Если что-то случится, приду к руководству, мы сядем и вместе решим, что делать. У меня контракт до 2024 года, но гарантии это никому не дает.

    После трех поражений готов поехать домой, никто не умрет, ничего страшного не случится. Также и руководители придут и скажут: «Валер, всe было хорошо, но сейчас не идет, надо что-то менять». Естественно, если что-то не идет, кого меняют? Тренера.

    К этому я готов, это нормально. Я уверен, что наши отношения с президентом никогда не испортятся ни при каких обстоятельствах», – сказал Карпин.

    • «Ростов» идет на пятом месте в РПЛ после 19 туров.
    • Карпин возглавляет команду с декабря 2017 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19956

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      С уважением отношусь к Ростову и проделанной там работе Карпина, но он исчерпал себя там, надо выходить на другой уровень, застой в футболе очень вреден. До 2024 года слишком далеко, рост финансового состояния клуба совсем не бурный, с этим надо считаться. Уверен, перемены неизбежны.

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      Рейтинг: +1502

      Алехсбургер. 37 минут назад

      В Москву ..или сразу в Нарву?)
      не,молодец мужик,если честно.

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      Рейтинг: +6859

      Сильвербой 1 час назад

      Как бы кто не относился к эстонцу, но в отличие от Мостового у него есть яйца! Считаю что для Ростова нынешнее положение в таблице это без сомнений успех!!! Хотелось бы что-то увидеть и в европе, но тут у нас все в жопе!!!

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