Карпин – об уходе из «Ростова»: «После трех поражений готов поехать домой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин порассуждал о своем возможном уходе с занимаемого поста.

«Готов ответить на любую провокацию. У меня хорошие и доверительные отношения с руководством. Если что-то случится, приду к руководству, мы сядем и вместе решим, что делать. У меня контракт до 2024 года, но гарантии это никому не дает.

После трех поражений готов поехать домой, никто не умрет, ничего страшного не случится. Также и руководители придут и скажут: «Валер, всe было хорошо, но сейчас не идет, надо что-то менять». Естественно, если что-то не идет, кого меняют? Тренера.

К этому я готов, это нормально. Я уверен, что наши отношения с президентом никогда не испортятся ни при каких обстоятельствах», – сказал Карпин.

«Ростов» идет на пятом месте в РПЛ после 19 туров.

Карпин возглавляет команду с декабря 2017 года.

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