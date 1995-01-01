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    Коваленко прилетел в Италию для подписания контракта с «Аталантой»

    Атакующий полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко продолжит карьеру в «Аталанте». Украинец уже прибыл в Италию для завершения сделки. Фото из самолета доступно ниже.

    Есть вероятность, что после подписания Коваленко отдадут в аренду в другой итальянский клуб. Вариант – «Дженоа», который располагает свободным местом в заявке для игрока не из Евросоюза.

    • Коваленко – воспитанник «Шахтера».
    • За основную команду он провел 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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