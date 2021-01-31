Коваленко прилетел в Италию для подписания контракта с «Аталантой»

Атакующий полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко продолжит карьеру в «Аталанте». Украинец уже прибыл в Италию для завершения сделки. Фото из самолета доступно ниже.

Есть вероятность, что после подписания Коваленко отдадут в аренду в другой итальянский клуб. Вариант – «Дженоа», который располагает свободным местом в заявке для игрока не из Евросоюза.