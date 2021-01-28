АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Шеффилду» и потерпел первое поражение в чемпионате с ноября

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Шеффилду» в матче 20-го тура АПЛ (1:2).

Команда Сульшера потерпела первое поражение в чемпионате за три месяца. 1 ноября 2020 года «МЮ» уступил дома «Арсеналу» (0:1).

В параллельном матче «Эвертон» сыграл вничью с «Лестером» (1:1). Ливерпульцы прервали пятиматчевую победную серию «лис» во всех турнирах.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Брайан, 23; 1:1 – Магуайр, 64; 1:2 – Берк, 74.

Эвертон – Лестер – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хамес, 30; 1:1 – Тилеманс, 67.

Брайтон – Фулхэм – 0:0

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