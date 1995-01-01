Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» уступил «Шеффилду» и потерпел первое поражение в чемпионате с ноября

    «Манчестер Юнайтед» проиграл «Шеффилду» в матче 20-го тура АПЛ (1:2).

    Команда Сульшера потерпела первое поражение в чемпионате за три месяца. 1 ноября 2020 года «МЮ» уступил дома «Арсеналу» (0:1).

    В параллельном матче «Эвертон» сыграл вничью с «Лестером» (1:1). Ливерпульцы прервали пятиматчевую победную серию «лис» во всех турнирах.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Брайан, 23; 1:1 – Магуайр, 64; 1:2 – Берк, 74.

    Эвертон – Лестер – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хамес, 30; 1:1 – Тилеманс, 67.

    Брайтон – Фулхэм – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:09
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82187
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru