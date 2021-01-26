Mundo Deportivo: «Реал» изо всех сил ищет деньги на трансфер Мбаппе

Мадридский «Реал» делает все возможное, чтобы купить летом форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Для этого клуб ищет дополнительные источники финансирования, которые помогут покрыть стоимость игрока и его зарплату.

За ситуацией следит «Ливерпуль», готовый заполучить Мбаппе в случае неудачи испанского клуба.