Кубок Англии. «Тоттенхэм» разгромил «Уикомб», забив три гола в концовке

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде одержал волевую победу над «Уикомбом» со счетом 4:1.

Три из четырех мячей лондонцы забили после 85-й минуты – отличились Гарри Уинкс и дважды Танги Н'Домбеле. Еще один гол в активе Гарета Бэйла.

В 1/8 финала турнира команда Жозе Моуринью сыграет с «Эвертоном».

Кубок Англии. 1/16 финала

Уикомб Уондерерс – Тоттенхэм – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Онединма, 25; 1:1 – Бэйл, 45+2; 1:2 – Уинкс, 86; 1:3 – Н'Домбеле, 88; 1:4 – Н'Домбеле, 90+3.

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