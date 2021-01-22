Гвардиола: «Суперлига? Мы не можем потерять национальные чемпионаты»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отверг идею создания европейской Суперлиги. По его мнению, это нанесет урон национальным чемпионатам.

«Мы не можем потерять национальные чемпионаты. Что мы можем сделать, так это усилить национальные чемпионаты, сделать их более качественными через уменьшение числа участников.

Нельзя убирать АПЛ и турниры рангом ниже», – убежден испанец.