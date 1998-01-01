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    Daily Mail: «Арсенал» арендует у «Реала» Эдегора без права выкупа

    Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Арсенале».

    По информации Daily Mail, клубы близки к договоренности об аренде 22-летнего футболиста до конца сезона.

    У «Арсенала» не будет права выкупа норвежского хавбека. Однако летом стороны могут пересмотреть условия сделки.

    • В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал» девять матчей, результативными действиями не отличался.
    • Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

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    Источник: Daily Mail

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