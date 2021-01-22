Daily Mail: «Арсенал» арендует у «Реала» Эдегора без права выкупа

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор с высокой долей вероятности продолжит карьеру в «Арсенале».

По информации Daily Mail, клубы близки к договоренности об аренде 22-летнего футболиста до конца сезона.

У «Арсенала» не будет права выкупа норвежского хавбека. Однако летом стороны могут пересмотреть условия сделки.