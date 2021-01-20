Главные новости дня. Кокорин в ближайшие часы может перейти в «Фиорентину», семеро судей исключены из списка на РПЛ

Семак сделал прививку от коронавируса.

El Chiringuito TV: Роналду провел встречу с Флорентино Пересом.

Ловрен: «Лимит – одна из самых больших проблем РПЛ. России нужна конкурентная лига».

Юран оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст Урунова.

Миранчук впервые попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии А.

«СЭ»: Еськов, Турбин и еще пять судей исключены из списка арбитров РПЛ.

Ди Марцио: Манчини порекомендовал Кокорина «Фиорентине».

Халк – лучший легионер в истории РПЛ по версии болельщиков.

Журналист Короткин: «Вопрос о трансфере Кокорина в «Фиорентину» может быть решен до утра».