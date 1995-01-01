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    «СЭ»: Еськов, Турбин и еще пять судей исключены из списка арбитров РПЛ

    Стал известен список судей, допущенных к обслуживанию матчей РПЛ и Кубка России во второй части сезона-2020/21.

    Из утвержденного летом списка арбитров по разным причинам убрали семь рефери: Алексея Еськова, Евгения Турбина, Алексея Сухого, Николая Волошина, Алексея Амелина, Романа Галимова и Анатолия Жабченко.

    Еськов исключен из списка судей из-за результативных ошибок в матче 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2). Волошин, Сухой и Турбин получили немалое число неудовлетворительных оценок, а Амелин, Галимов и Жабченко не провели ни одного матча в статусе главных арбитров.

    В обновленный список вошли три арбитра: Ян Бобровский (Санкт-Петербург) и Антон Фролов (Москва), ни разу не работавшие в РПЛ в качестве главных рефери, а также Артем Чистяков (Азов).

    Изменения произошли и в судейском руководстве. Вместо Андрея Будогосского за департамент судейства и инспектирования будет отвечать Александр Егоров.

    Также своих должностей лишились Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19809

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      А там кто-нибудь остался? А то ведь скоро второй круг начинается.

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      Рейтинг: +5690

      серега кашин 12 минут назад

      давно пора было так поступить

      0
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      Рейтинг: +1834

      ААМ 13 минут назад

      Посмотрим, как это скажется на судействе. Или "а вы друзья, как ни садитесь, всё ж в музыканты не годитесь"

      0
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      Рейтинг: -722

      alarm_иг 33 минуты назад

      Все газпромовские прикормыши. Но ничего, они (гаСпром) еще новых прикормит.

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