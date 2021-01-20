«СЭ»: Еськов, Турбин и еще пять судей исключены из списка арбитров РПЛ

Стал известен список судей, допущенных к обслуживанию матчей РПЛ и Кубка России во второй части сезона-2020/21.

Из утвержденного летом списка арбитров по разным причинам убрали семь рефери: Алексея Еськова, Евгения Турбина, Алексея Сухого, Николая Волошина, Алексея Амелина, Романа Галимова и Анатолия Жабченко.

Еськов исключен из списка судей из-за результативных ошибок в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2). Волошин, Сухой и Турбин получили немалое число неудовлетворительных оценок, а Амелин, Галимов и Жабченко не провели ни одного матча в статусе главных арбитров.

В обновленный список вошли три арбитра: Ян Бобровский (Санкт-Петербург) и Антон Фролов (Москва), ни разу не работавшие в РПЛ в качестве главных рефери, а также Артем Чистяков (Азов).

Изменения произошли и в судейском руководстве. Вместо Андрея Будогосского за департамент судейства и инспектирования будет отвечать Александр Егоров.

Также своих должностей лишились Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия).