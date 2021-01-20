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  • «СЭ»: Еськов, Турбин и еще пять судей исключены из списка арбитров РПЛ

«СЭ»: Еськов, Турбин и еще пять судей исключены из списка арбитров РПЛ

20 января 2021, 16:59
21

Стал известен список судей, допущенных к обслуживанию матчей РПЛ и Кубка России во второй части сезона-2020/21.

Из утвержденного летом списка арбитров по разным причинам убрали семь рефери: Алексея Еськова, Евгения Турбина, Алексея Сухого, Николая Волошина, Алексея Амелина, Романа Галимова и Анатолия Жабченко.

Еськов исключен из списка судей из-за результативных ошибок в матче 1-го тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2). Волошин, Сухой и Турбин получили немалое число неудовлетворительных оценок, а Амелин, Галимов и Жабченко не провели ни одного матча в статусе главных арбитров.

В обновленный список вошли три арбитра: Ян Бобровский (Санкт-Петербург) и Антон Фролов (Москва), ни разу не работавшие в РПЛ в качестве главных рефери, а также Артем Чистяков (Азов).

Изменения произошли и в судейском руководстве. Вместо Андрея Будогосского за департамент судейства и инспектирования будет отвечать Александр Егоров.

Также своих должностей лишились Андрей Бутенко (судейский комитет) и Юрий Баскаков (контрольно-квалификационная комиссия).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия Будогосский Андрей Турбин Евгений Еськов Алексей Сухой Алексей Волошин Николай
Комментарии (21)
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серега кашин
1611152640
давно пора было так поступить
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DOCTOR PENALTY
1611152945
А там кто-нибудь остался? А то ведь скоро второй круг начинается.
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Skull_Boy
1611154028
Ёмае Егоров еще та продажная шавка, а Чистяков косячник еще тот и помню его геройские поступки 2 года назад на матче Арсенал-Локо, т.е. бл_дство продолжается и от перестановки слагаемых сумма не меняется
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Рубинище
1611155547
Заметна работа главного, наконец то пошли чистки
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derrik2000
1611156633
Ну и что? Сегодня убрали, а завтра - восстановили. Или повысили. Или другое "хлебное место" для них нашли: БЛАГОДАРНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ! Чё, не в России живёте и не знаете, КАК всё у нас делается?
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Ганнибал Лектор
1611157905
Непонятно, почему остались васильев и вилков. По каким критериям они работают в РПЛ? Типа в каждом коллективе должен быть фрик?
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Hektor 84
1611158992
Хаспром о них не забудет!!!
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MaxRnD
1611159452
Казарцев где-то бессмертия пожрал
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zigbert
1611160040
Егоров снова при делах.
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чиф
1611164371
это не чистка , а отмазка,казарцев, вилков где?
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