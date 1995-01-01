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    Юран оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст Урунова

    Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова, сообщает «Чемпионат».

    Официально заявленный возраст футболиста – 20 лет. Юран считает, что Урунов «старше на четыре-пять лет».

    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

    Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»

    Журналист Казаков – о возрасте Урунова: «Сверили выписку из ЗАГСа с данными из роддома. Все чисто»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4762

      playsh 25 минут назад

      Язык мой - враг мой.Серёжа,ни чему тебя жизнь не научила за 52года,как был у тебя язык помелом,так и остался.

      1
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      Рейтинг: +19809

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      Эх, Серёга, оставил жену без шубы.(

      2
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      Рейтинг: +4497

      BarStep 1 час назад

      Господа, ниже отписавшиеся, не путайте х** с пальцем..
      РФС - это не государственная организация, условно назовем его - закрытый клуб. И внутри этого клуба действует свой Устав и кодекс чести, где всем четко предписано что говорить, когда говорить и т.п. И на это незя, в случае если кто-то из членов клуба посчитает что ему можно, прописаны штрафы. Поэтому все здесь законно и прозрачно, он знал на что нарывается..

      2
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      Рейтинг: +2426

      _Marqella_ 1 час назад

      Как то мне кажется это не законно такие штрафы выписывать...

      0
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      Рейтинг: +16788

      slavutiq70 1 час назад

      Жёстко однако,,,но так можно почти всех журналистов и чиновников штрафовать,,все подвирают,,,какой прирост был бы в бюджет не меньше чем от водки,,,

      3
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      Рейтинг: +5690

      серега кашин 1 час назад

      вот тебе и свобода слова

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