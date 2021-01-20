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  • Юран оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст Урунова

Юран оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст Урунова

20 января 2021, 15:54
12

Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова, сообщает «Чемпионат».

Официально заявленный возраст футболиста – 20 лет. Юран считает, что Урунов «старше на четыре-пять лет».

  • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»

Журналист Казаков – о возрасте Урунова: «Сверили выписку из ЗАГСа с данными из роддома. Все чисто»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Урунов Остон Юран Сергей
Комментарии (12)
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серега кашин
1611147793
вот тебе и свобода слова
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slavа0508
1611148020
Жёстко однако,,,но так можно почти всех журналистов и чиновников штрафовать,,все подвирают,,,какой прирост был бы в бюджет не меньше чем от водки,,,
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BarStep
1611149216
Господа, ниже отписавшиеся, не путайте х** с пальцем.. РФС - это не государственная организация, условно назовем его - закрытый клуб. И внутри этого клуба действует свой Устав и кодекс чести, где всем четко предписано что говорить, когда говорить и т.п. И на это незя, в случае если кто-то из членов клуба посчитает что ему можно, прописаны штрафы. Поэтому все здесь законно и прозрачно, он знал на что нарывается..
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DOCTOR PENALTY
1611150030
Эх, Серёга, оставил жену без шубы.(
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Plyash
1611151770
Язык мой - враг мой.Серёжа,ни чему тебя жизнь не научила за 52года,как был у тебя язык помелом,так и остался.
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vladimir-7
1611154267
И за что штраф? Оценил возраст "девушки" и получил штраф. Комитет по этике за праздники поиздержался.
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Боцман59rus
1611156048
Все правильно и гражданства лишите, ишь что себе позволяет. и на колени, на колени, при виде боссов РПЛ
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MaxRnD
1611161344
Ну да, Юрана штрафовать - это не перед Кадыровым пресмыкаться после оскорбления арбитра по громкой связи
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Дикий Прапор
1611164945
А я все думал, для чего же нужен комитет по этике. Теперь все ясно
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zigbert
1611237515
Выходит ошибся Юран с возрастом. Со своим бы не мешало разобраться.
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