Юран оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст Урунова

Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст полузащитника «Спартака» Остона Урунова, сообщает «Чемпионат».
Официально заявленный возраст футболиста – 20 лет. Юран считает, что Урунов «старше на четыре-пять лет».
- В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.
Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»
Журналист Казаков – о возрасте Урунова: «Сверили выписку из ЗАГСа с данными из роддома. Все чисто»
Источник: «Чемпионат»