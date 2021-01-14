Баринов провел первую тренировку в «Локомотиве» за 4,5 месяца

Этому парню нужно больше тренироваться , игрок , он не плохой -Но ни в коем случае не открывать рот !
Полузащитник Дмитрий Баринов впервые с августа вышел на тренировку «Локомотива».
«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения»
Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле!
Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте!» – написала пресс-служба «Локомотива» в твиттере.
- Баринов продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки колена.
- В этом сезоне хавбек забил один гол в пяти матчах.
- «Локомотив» идет в РПЛ на восьмом месте.
«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения»Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле!Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте! pic.twitter.com/vw0VC2B9qM— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2021