Баринов провел первую тренировку в «Локомотиве» за 4,5 месяца

Полузащитник Дмитрий Баринов впервые с августа вышел на тренировку «Локомотива».
«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения»
Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле!
Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте!» – написала пресс-служба «Локомотива» в твиттере.
- Баринов продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки колена.
- В этом сезоне хавбек забил один гол в пяти матчах.
- «Локомотив» идет в РПЛ на восьмом месте.
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Источник: твиттер «Локомотива»