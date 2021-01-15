Баринов провел первую тренировку в «Локомотиве» за 4,5 месяца

Полузащитник Дмитрий Баринов впервые с августа вышел на тренировку «Локомотива».

«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения»

Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле!

Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте!» – написала пресс-служба «Локомотива» в твиттере.

Баринов продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки колена.

В этом сезоне хавбек забил один гол в пяти матчах.

«Локомотив» идет в РПЛ на восьмом месте.