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    Баринов провел первую тренировку в «Локомотиве» за 4,5 месяца

    Полузащитник Дмитрий Баринов впервые с августа вышел на тренировку «Локомотива».

    «Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения»

    Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле!

    Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте!» – написала пресс-служба «Локомотива» в твиттере.

    • Баринов продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки колена.
    • В этом сезоне хавбек забил один гол в пяти матчах.
    • «Локомотив» идет в РПЛ на восьмом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 07:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6107

      САДЫЧОК 43 секунды назад

      Этому парню нужно больше тренироваться , игрок , он не плохой -Но ни в коем случае не открывать рот !

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