Бенедито, предлагавший снести «Камп Ноу», не примет участи в выборах президента «Барселоны»

Кандидат на пост президента «Барселоны» Аугусти Бенедито не примет участия в выборах нового главы клуба, сообщает El Chiringuito TV.
56-летний Бенедито не набрал нужного количества голосов для участия в выборах.
- Бенедито в случае победы на президентских выборах хотел снести «Камп Ноу» и построить на его месте новый стадион для «Барселоны».
- Также он заявлял, что Месси, вероятнее всего, покинет клуб следующим летом.
- Выборы президента «Барселоны» пройдут в январе 2021 года.
Источник: El Chiringuito TV