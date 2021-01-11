Бывший президент «Локомотива» Смородская отказалась участвовать в выборах главы ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что не собирается участвовать в выборах президент ФНЛ.

— В конце декабря появилась информация, что вы подали в РФС документы, чтобы участвовать в выборах президента ФНЛ. Почему решили вернуться в большой футбол?

— Нет. Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи.

— Почему?

— Есть много соображений на сей счет. Участвовать я не буду.

— То есть пропало желание вернуться в большой футбол?

— Не знаю. Пока я думаю...

— В ФНЛ слишком много проблем. Неинтересный для вас проект?

— Нет, не из-за этого я не буду участвовать в выборах.