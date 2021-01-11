Бывший президент «Локомотива» Смородская отказалась участвовать в выборах главы ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что не собирается участвовать в выборах президент ФНЛ.
— В конце декабря появилась информация, что вы подали в РФС документы, чтобы участвовать в выборах президента ФНЛ. Почему решили вернуться в большой футбол?
— Нет. Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи.
— Почему?
— Есть много соображений на сей счет. Участвовать я не буду.
— То есть пропало желание вернуться в большой футбол?
— Не знаю. Пока я думаю...
— В ФНЛ слишком много проблем. Неинтересный для вас проект?
— Нет, не из-за этого я не буду участвовать в выборах.
- Ранее «Р-Спорт» сообщал, что Смородская подала документы для выдвижения на пост президента ФНЛ.
- Смородская была президентом «Локо» с июля 2010 по август 2016 года.
- В выборах президента ФНЛ будет участвовать бывший глава «Локомотива» Илья Геркус.
Источник: «Спорт-Экспресс»