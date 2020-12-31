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    Бывший президент «Локомотива» Смородская отказалась участвовать в выборах главы ФНЛ

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что не собирается участвовать в выборах президент ФНЛ.

    — В конце декабря появилась информация, что вы подали в РФС документы, чтобы участвовать в выборах президента ФНЛ. Почему решили вернуться в большой футбол?

    — Нет. Я все-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи.

    — Почему?

    — Есть много соображений на сей счет. Участвовать я не буду.

    — То есть пропало желание вернуться в большой футбол?

    — Не знаю. Пока я думаю...

    — В ФНЛ слишком много проблем. Неинтересный для вас проект?

    — Нет, не из-за этого я не буду участвовать в выборах.

    • Ранее «Р-Спорт» сообщал, что Смородская подала документы для выдвижения на пост президента ФНЛ.
    • Смородская была президентом «Локо» с июля 2010 по август 2016 года.
    • В выборах президента ФНЛ будет участвовать бывший глава «Локомотива» Илья Геркус.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18911

      bset 9 минут назад

      Как обычно между собой в кабинетах все решили, чтобы выдвинуть одного безальтернативного кандидата. Чисто российские выборы)

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