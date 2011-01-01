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    Директор «Уфы» Шайбеков: «Газизов будет помогать нам. После выходных переговорим еще раз»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов будет задействован в управлении «Уфой». Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Ринат Шайбеков.

    «Я его вижу периодически, он находится здесь в Уфе. Не возвращались ли к переговорам? Пока нет. Думаю, будет помогать нам по вопросам, но не как консультант. Выходные кончатся, мы увидимся с ним, переговорим еще раз», – сказал Шайбеков.

    • В декабре Газизова уволили из «Спартака», выплатив ему более 100 миллионов рублей.
    • До «Спартака» Газизов занимал должность генерального директора «Уфы».
    • Уфимцы идут в зоне вылета.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +81902

      zigbert 53 минуты назад

      Если бы плохо работал назад в Уфу бы не пригласили.

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      Рейтинг: +44183

      portero 2 часа назад

      Денег заработал, теперь можно в Уфу и на меньшем доходе посидеть...

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