Директор «Уфы» Шайбеков: «Газизов будет помогать нам. После выходных переговорим еще раз»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов будет задействован в управлении «Уфой». Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Ринат Шайбеков.

«Я его вижу периодически, он находится здесь в Уфе. Не возвращались ли к переговорам? Пока нет. Думаю, будет помогать нам по вопросам, но не как консультант. Выходные кончатся, мы увидимся с ним, переговорим еще раз», – сказал Шайбеков.