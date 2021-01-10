Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Семак очень закрытый. Ему не хватает плетки!»

10 января 2021, 11:36
10

Петербургский журналист Геннадий Орлов охарактеризовал главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Экс-футболист считает, что тренеру нужно быть жестче.

– От какой черы Семаку стоило бы избавиться в первую очередь?

– Семак очень закрытый. Он очень ровный. Понятно, он тренер новой волны, человек европейский, гуманитарий... На мой советский взгляд, ему не хватает плетки!

– Совсем не диктатор?

– Не диктатор. Хочет «через сознание». Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках...

– Это кто же?

– Вот что происходит с Магомедом Оздоевым? Почему так резко сдал? Почему резко сдал Артем Дзюба? Меньше тренируются!

Семак все же идет правильным путем! Но он сам должен расти творчески. Как мы со стороны можем увидеть этот рост? Только если будут появляться новые тактические варианты. Но пока вариант один.

– Есть у вас ощущение, что Семак растет?

– Трудно сказать. Надо его лично получше знать. Я с Семаком общаюсь, но не так... Умом-то он все понимает! Мне есть с кем сравнивать. Знал лично всех великих тренеров, кроме Михаила Якушина и Виктора Маслова.

С Константином Бесковым были прекрасные отношения. А Валерий Лобановский! Неслучайно я участвовал в фильме «Лобановский навсегда». Много про него говорю. Все окружение знало – мне есть что рассказать.

  • «Зенит» с Семаком в 2 сезонах подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Первый официальный матч 2021 года «Зенит» проведет против «Арсенала» в Кубке России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Guinnesss
1610268413
Гена иди покакай.
Ответить
Taps
1610273968
Семаку надо в Европу уезжать. "Зениту" он не нужен, слабовольный.
Ответить
Валерий2705
1610274608
Бедный Гена, Семак отказывает маразматика в общении. Европейский он тренер, зп как в Европе получает, но в ЛЧ почему то о.б.к.к.и.в.а.е.т.с.я и орёт, что это не провал.
Ответить
JTherry
1610278232
Семаку плетку в руки и Орлову - по заднице!)
Ответить
portero
1610285087
Дзюбе значит плетка нужна??? Гена какие тренировки если еще и плётка....
Ответить
Давид59
1610285271
Редко соглашаюсь с Орловым, но это лежит на поверхности - игрокам п****юлей он дать не в состоянии. С нижней половиной таблицы не играют, а еле шевелятся.
Ответить
zigbert
1610289526
Не заматерел еще, нужно время.
Ответить
Hektor 84
1610316298
С плеткой это тебе к шлюбе и асмуну!
Ответить
Mariner
1610434169
Я не знаю, чего ему там не хватает... Даже не про результаты в еврокубках хочу сказать. Команда играет без огонька. Вот вообще парни не жгут. Зп отрабатывают и ладно. Учитывая, что Зенит в группах ЛЧ практически всегда самый не дорогой по игрокам клуб, мы так и будем на последних местах. При Адвокате и Спаллетти Зенит тоже был не богат, но эти тренеры умели пацанов завести так, что они выходили и бегали, старались, угорали, бились и результат был. С Семаком я не вижу вообще никакого потенциала. Он норм тренер для РПЛ - при нём команда играет почти всегда ровно и для РПЛ этого хватит. Но для ЛЧ вообще без шансов.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+