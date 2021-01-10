Орлов: «Семак очень закрытый. Ему не хватает плетки!»

Петербургский журналист Геннадий Орлов охарактеризовал главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Экс-футболист считает, что тренеру нужно быть жестче.

– От какой черы Семаку стоило бы избавиться в первую очередь?

– Семак очень закрытый. Он очень ровный. Понятно, он тренер новой волны, человек европейский, гуманитарий... На мой советский взгляд, ему не хватает плетки!

– Совсем не диктатор?

– Не диктатор. Хочет «через сознание». Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках...

– Это кто же?

– Вот что происходит с Магомедом Оздоевым? Почему так резко сдал? Почему резко сдал Артем Дзюба? Меньше тренируются!

Семак все же идет правильным путем! Но он сам должен расти творчески. Как мы со стороны можем увидеть этот рост? Только если будут появляться новые тактические варианты. Но пока вариант один.

– Есть у вас ощущение, что Семак растет?

– Трудно сказать. Надо его лично получше знать. Я с Семаком общаюсь, но не так... Умом-то он все понимает! Мне есть с кем сравнивать. Знал лично всех великих тренеров, кроме Михаила Якушина и Виктора Маслова.

С Константином Бесковым были прекрасные отношения. А Валерий Лобановский! Неслучайно я участвовал в фильме «Лобановский навсегда». Много про него говорю. Все окружение знало – мне есть что рассказать.