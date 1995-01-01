Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Орлов: «Семак очень закрытый. Ему не хватает плетки!»

    Петербургский журналист Геннадий Орлов охарактеризовал главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Экс-футболист считает, что тренеру нужно быть жестче.

    – От какой черы Семаку стоило бы избавиться в первую очередь?

    – Семак очень закрытый. Он очень ровный. Понятно, он тренер новой волны, человек европейский, гуманитарий... На мой советский взгляд, ему не хватает плетки!

    – Совсем не диктатор?

    – Не диктатор. Хочет «через сознание». Но, видите, есть потери. Игроки снизили к себе требования на тренировках...

    – Это кто же?

    – Вот что происходит с Магомедом Оздоевым? Почему так резко сдал? Почему резко сдал Артем Дзюба? Меньше тренируются!

    Семак все же идет правильным путем! Но он сам должен расти творчески. Как мы со стороны можем увидеть этот рост? Только если будут появляться новые тактические варианты. Но пока вариант один.

    – Есть у вас ощущение, что Семак растет?

    – Трудно сказать. Надо его лично получше знать. Я с Семаком общаюсь, но не так... Умом-то он все понимает! Мне есть с кем сравнивать. Знал лично всех великих тренеров, кроме Михаила Якушина и Виктора Маслова.

    С Константином Бесковым были прекрасные отношения. А Валерий Лобановский! Неслучайно я участвовал в фильме «Лобановский навсегда». Много про него говорю. Все окружение знало – мне есть что рассказать.

    • «Зенит» с Семаком в 2 сезонах подряд занял в группе Лиги чемпионов последнее место.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Первый официальный матч 2021 года «Зенит» проведет против «Арсенала» в Кубке России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:36
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10612

      JTherry 48 минут назад

      Семаку плетку в руки и Орлову - по заднице!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1711

      Валерий2705 1 час назад

      Бедный Гена, Семак отказывает маразматика в общении. Европейский он тренер, зп как в Европе получает, но в ЛЧ почему то о.б.к.к.и.в.а.е.т.с.я и орёт, что это не провал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      Taps 1 час назад

      Семаку надо в Европу уезжать. "Зениту" он не нужен, слабовольный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Guinnesss 3 часа назад

      Гена иди покакай.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81893
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru