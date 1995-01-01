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    Баринов поедет на зимние сборы «Локомотива»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал процесс восстановления своего клиента после травмы крестообразной связки колена.

    «Дима пашет! Он сегодня последний день в отпуске в Эмиратах, но у него и там хорошая нагрузка, так что все в порядке.

    На сборы «Локомотива» он поедет, сначала начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром специалистов. А дальше уже потихоньку будет вливаться, у них в Испании два сбора», – сказал агент.

    • Баринов не играет с августа.
    • В этом сезоне хавбек забил один гол в пяти матчах.
    • «Локомотив» идет в РПЛ на восьмом месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      Guinnesss 4 минуты назад

      Бара нужен, как старый новый тренер! =)

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