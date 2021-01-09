Баринов поедет на зимние сборы «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал процесс восстановления своего клиента после травмы крестообразной связки колена.

«Дима пашет! Он сегодня последний день в отпуске в Эмиратах, но у него и там хорошая нагрузка, так что все в порядке.

На сборы «Локомотива» он поедет, сначала начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром специалистов. А дальше уже потихоньку будет вливаться, у них в Испании два сбора», – сказал агент.