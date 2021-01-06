Главные новости дня. Головин забил за «Монако», Гайч близок к уходу из ЦСКА

Головин появился на поле впервые с августа и через десять секунд забил.
Билич – главный тренер «Бэйцзин Гоань».
Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского».
Иван Игнатьев опубликовал, а затем удалил видео танца с бутылкой пива на пляже.
«Манчестер Сити» предложил Де Брюйне зарплату ниже, чем он зарабатывает сейчас. Из-за возможного трансфера Месси.
Тетрашвили – об инциденте с Шиманьски: «Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь».
Futbol Arena: полузащитник сборной Турции Туфан интересен «Спартаку» и ЦСКА.
«Чемпионат»: Гайч в шаге от трансфера в «Боку Хуниорс».
Кубок Испании. «Атлетико» проиграл клубу Д3 «Корнелья».
Серия А. «Специя» в меньшинстве переиграла «Наполи» и покинула зону вылета.