Главные новости дня. Головин забил за «Монако», Гайч близок к уходу из ЦСКА

Головин появился на поле впервые с августа и через десять секунд забил.

Билич – главный тренер «Бэйцзин Гоань».

Срна: «Могу с уверенностью сказать, что чемпионат Украины был сильнее немецкого и французского».

Иван Игнатьев опубликовал, а затем удалил видео танца с бутылкой пива на пляже.

«Манчестер Сити» предложил Де Брюйне зарплату ниже, чем он зарабатывает сейчас. Из-за возможного трансфера Месси.

Тетрашвили – об инциденте с Шиманьски: «Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь».

Futbol Arena: полузащитник сборной Турции Туфан интересен «Спартаку» и ЦСКА.

«Чемпионат»: Гайч в шаге от трансфера в «Боку Хуниорс».

Кубок Испании. «Атлетико» проиграл клубу Д3 «Корнелья».

Серия А. «Специя» в меньшинстве переиграла «Наполи» и покинула зону вылета.