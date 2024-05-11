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    Бубнов оценил матч «Зенит» – ЦСКА

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов охарактеризовал матч 28-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:1) как бодалово.

    «Семак выставил на этот матч наиболее атакующий вариант состава. С двумя нападающими в старте он в принципе играл, но редко. Естественно, «Зениту» нужно было побеждать на своeм поле, ничья не слишком устраивала. Но одно дело – поставить атакующий состав, другое – иметь наигранный вариант.

    Здесь как раз получилась проблема с сыгранностью. Можно было бы и три форварда поставить, но что толку, если связи не наработаны.

    По ходу встречи тренерский штаб «Зенита» вносил коррективы, старался усилить атаку. Перешли на игру в три защитника, но не помогло. Не получилось взломать оборону соперника.

    Стопроцентных голевых моментов у хозяев толком не было. Можно вспомнить эпизод, когда Вендел должен был забивать после грубой ошибки Торопа, но это не зенитовцы создали такую ситуацию, а соперник. Тем более реализовать всe равно не получилось.

    ЦСКА, играя глубоко, позволял игрокам «Зенита» выходить на ударные позиции. Но так здорово играл Тороп, что воспользоваться ситуацией команде Семака всe равно не удавалось. Три мяча сложных вытащил. Конечно, такой удар, как у Зобнина в игре против «Краснодара», ни один вратарь мира не взял бы. Но в целом молодой вратарь армейцев провeл классный матч, возможно, даже лучший в карьере.

    А в атаке у москвичей моментов тоже не было. Мойзес неплохо пробил, но мяч от штанги в ворота не влетел. Правда после этого пенальти был назначен.

    Вообще об этой игре можно сказать так: было бодалово. Самое натуральное, бились насмерть. Забавно, что ЦСКА со спортивной точки зрения ничего в этой игре не было нужно, поэтому могу представить, какая будет игра в Кубке, где с мотивацией уж точно ни у кого проблем не должно быть.

    Но в любом случае армейцы молодцы – вышли и выиграли. Помогли сохранить интригу в борьбе за чемпионство. И теперь, вполне возможно, победитель МИР РПЛ определится только в заключительном туре», – написал Бубнов.

    • ЦСКА набрал 42 очка и занимает 6-е место в РПЛ.
    • 15 мая «Зенит» и ЦСКА сыграют в Санкт-Петербурге в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.
    • «Зенит» занимает 1-е место в РПЛ с 51 очком. Однако лидером по потерянным очкам является «Динамо», на счету которого 50 очков.

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    Источник: Sportbox.ru

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    11.05.2024 22:41
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    Комментарии (2)
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    qawzsexdr
    1715456865
    То есть сначала он говорит моментов небыло, только один после ошибки вратаря. А затем , вратарь 3 выручил.
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    Алексей З
    1715498939
    Последние игры Зенита , это сплошное "бодалово". Вся игра завязана на Венделе и Клаве, остальные в подыгрыше мало эффективны. Не понял почему Клава в 1 тайме уходил на левую бровку, смещал Артура, ведь в середине его связка с Венделом могла быть серьёзной силой. Не думаю , что это установка Семака, этот малый играет как хочет и делает что хочет , игровой дисциплиной тут не пахнет. Руководители БМЖОВИКА не заметили , как создали ситуацию где "хвост управляет собакой". Пожинают плоды .
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