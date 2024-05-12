Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после поражения от «Динамо» (2:3) в 28-м туре РПЛ.

– Когда команда пропускает в компенсированное время уже не в первый раз, о чем это говорит?

– В первую очередь не хватает мастерства и надежности. Все‑таки когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это мастерство.

– За что можно ребят в сегодняшнем матче похвалить?

– В концовке в ключевых эпизодах, к сожалению, допустили ошибки. В целом ребята играли хорошо, придерживались плана, создавали моменты, могли забить и должны были выигрывать, но концовку не дотерпели.