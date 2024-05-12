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    • Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от «Динамо»

    Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» от «Динамо»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался после поражения от «Динамо» (2:3) в 28-м туре РПЛ.

    – Когда команда пропускает в компенсированное время уже не в первый раз, о чем это говорит?

    – В первую очередь не хватает мастерства и надежности. Все‑таки когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это мастерство.

    – За что можно ребят в сегодняшнем матче похвалить?

    – В концовке в ключевых эпизодах, к сожалению, допустили ошибки. В целом ребята играли хорошо, придерживались плана, создавали моменты, могли забить и должны были выигрывать, но концовку не дотерпели.

    • «Балтика» идет в зоне вылета.
    • Отставание от зоны переходных матчей – 2 очка.
    • В оставшихся 2 турах «Балтика» сыграет с «Ростовом» и «Локомотивом».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    Suvorov71
    1715468919
    Бывает, но это футбол, кто то теряет, а кто то находит
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    WE ARE FOR PETER
    1715482730
    Балтика вообще красавцы! Так классно играли ну надо же и не повезло
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    Алекс--google
    1715499435
    Балтийцы молодцы хорошо играли ну в конце чуточку не повезло хорошая интересная игра
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