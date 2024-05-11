Бундеслига. «Боруссия» Д после выхода в финал ЛЧ разгромно проиграла «Майнцу»

В матче 33-го тура Бундеслиги «Майнц» дома разгромил дортмундскую «Боруссию» – 3:0. Все голы были забиты в первом тайме. Дублем у хозяев отметился Ли Джэ Сон.

Победа позволила «Майнцу» выйти из зоны стыковых матчей и подняться на 15-е место. Команда набрала 32 очка и опережает «Унион», идущий 16-м, на 2 очка. Также «Майнц» обезопасил себя от прямого вылета из Бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» на этой неделе вышла в финал Лиги чемпионов. В чемпионате Германии команда уже точно финиширует на 5-м месте, у нее на счету 60 очков. Это означает, что в случае победы дортмундцев в Лиге чемпионов, прямую путевку в ЛЧ получит 6-я команда Бундеслиги.

Германия. Бундеслига. 33-й тур.

Майнц – Боруссия Д – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Баррейро, 12; 2:0 – Джэ Сон, 19; 3:0 – Джэ Сон, 23.

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