В субботу, 11 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд. Матч пройдет в Майнце, начало – в 19:30 (мск).

«Майнц»

Команда Бо Хенриксена набрала 29 очков и занимает 16-е место. «Майнц» добыл 5 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей 33:50.

Отставание от спасительного места – 1 очко.

«Боруссия» Д

«Боруссия» набрала 60 очков и располагается на 5-м месте. Подопечные Эдина Терзича добыли 17 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 64:40.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

19.12.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 1:1;

27.05.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 2:2;

25.01.23 «Майнц» – «Боруссия» Д – 1:2;

16.03.22 «Майнц» – «Боруссия» Д – 0:1;

16.10.21 «Боруссия» Д – «Майнц» – 3:1.

Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия» Д

«Боруссия» решила все задачи в чемпионате и думает только о финале Лиги чемпионов. Наверняка в составе дортмундцев будут отсутствовать лидеры, чем должен пользоваться утопающий «Майнц». Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.67.