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    • «Майнц» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 33 тура Бундеслиги, 11 мая

    «Майнц» – «Боруссия» Д: прогноз на матч 33 тура Бундеслиги, 11 мая

    В субботу, 11 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд. Матч пройдет в Майнце, начало – в 19:30 (мск).

    «Майнц»

    Команда Бо Хенриксена набрала 29 очков и занимает 16-е место. «Майнц» добыл 5 побед, 14 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей 33:50.

    Отставание от спасительного места – 1 очко.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» набрала 60 очков и располагается на 5-м месте. Подопечные Эдина Терзича добыли 17 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 64:40.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 19.12.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 1:1;
    • 27.05.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 2:2;
    • 25.01.23 «Майнц» – «Боруссия» Д – 1:2;
    • 16.03.22 «Майнц» – «Боруссия» Д – 0:1;
    • 16.10.21 «Боруссия» Д – «Майнц» – 3:1.

    Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия» Д

    «Боруссия» решила все задачи в чемпионате и думает только о финале Лиги чемпионов. Наверняка в составе дортмундцев будут отсутствовать лидеры, чем должен пользоваться утопающий «Майнц». Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.67.

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    «Майнц» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1715415043
    Офигенный прогноз. Если Ф1 (0) за 1.67 , то не проще ли поставить Майнц забьёт 1 или 2 , за 1.8 на фонбет ?
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