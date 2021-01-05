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    Иван Игнатьев опубликовал, а затем удалил видео танца с бутылкой пива на пляже

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев опубликовал в инстаграме видео с отдыха на Мальдивах. На нем он танцует на пляже с бутылкой пива в руках.

    Позже форвард удалил видеозапись.

    • Сегодня, 6 января, Игнатьеву исполнилось 22 года.
    • Он перешел в «Рубин» из «Краснодара» за 7 миллионов евро.
    • В 15 матчах за казанцев он забил 2 гола (оба – с пенальти).

    Сайманов: «Верю, что у Ивана Игнатьева все в «Рубине» будет хорошо»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +654

      Хейтер Аларм 18 минут назад

      Новый Кокорин))

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      Рейтинг: +1934

      Mister_Tomsk 42 минуты назад

      т.е. в свободное время и пивка нельзя бахнуть? вот новость то, всем новостям новость, ну бомбардир.. ну днище

      1
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      Рейтинг: +44026

      portero > Mister_Tomsk 33 минуты назад

      Ну тот же Кристиану Рональду себе этого не позволяет, да многие звезды совсем нет, а этот точно звездой не будет....

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      Рейтинг: +11913

      KLIM777 43 минуты назад

      епан какой-то.

      1
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      Рейтинг: +10517

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      Задолбали публиковать всякую х е р н ю (((

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