Иван Игнатьев опубликовал, а затем удалил видео танца с бутылкой пива на пляже

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев опубликовал в инстаграме видео с отдыха на Мальдивах. На нем он танцует на пляже с бутылкой пива в руках.

Позже форвард удалил видеозапись.

Сегодня, 6 января, Игнатьеву исполнилось 22 года.

Он перешел в «Рубин» из «Краснодара» за 7 миллионов евро.

В 15 матчах за казанцев он забил 2 гола (оба – с пенальти).

Сайманов: «Верю, что у Ивана Игнатьева все в «Рубине» будет хорошо»