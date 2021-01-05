Иван Игнатьев опубликовал, а затем удалил видео танца с бутылкой пива на пляже

Новый Кокорин))
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев опубликовал в инстаграме видео с отдыха на Мальдивах. На нем он танцует на пляже с бутылкой пива в руках.
Позже форвард удалил видеозапись.
- Сегодня, 6 января, Игнатьеву исполнилось 22 года.
- Он перешел в «Рубин» из «Краснодара» за 7 миллионов евро.
- В 15 матчах за казанцев он забил 2 гола (оба – с пенальти).
Сайманов: «Верю, что у Ивана Игнатьева все в «Рубине» будет хорошо»
Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB— Stefano Conforti (@confortistefano) January 5, 2021