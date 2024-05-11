Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Федотов высказался о победе ЦСКА над «Зенитом»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в гостевом матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

    – Что скажете по качеству игры?

    – Были у нас хорошие переходы, к сожалению, мы их не доигрывали. По первому тайму могли более качественно моментам распорядиться и забивать. Соперник тоже проявил весь свой потенциал, не давал развернуться.

    – Насколько манера игры «Зенита» с большим количеством навесом стала для вас неожиданностью?

    – Мы компактно оборонялись, готовились к этому. Когда были чуть глубже, подразумевали, что это будет. Мы справились. Этот результат приходит в составе команды, это командная победа.

    – Команде будет трудно переключиться на матч Кубка России через четыре дня?

    – Победы помогают восстанавливаться быстрее, это доказанный факт. Эйфории нет. Времени впереди немного, но достаточно, чтобы привести себя в порядок.

    • ЦСКА набрал 42 очка и занимает 6-е место в РПЛ.
    • 15 мая «Зенит» и ЦСКА сыграют в Санкт-Петербурге в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России.

    Новости по теме
    Реакция Гарика Харламова на победу ЦСКА над «Зенитом» 10
    ЦСКА предпочел не оставаться в Петербурге до кубкового матча 1
    Реакция агента Лукина на интерес «Спартака»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2024 22:12
    Рекомендуем
    Комментарии (14)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Spirit_78
    1715455119
    Кубок теперь и для Зенита становится единственным шансом спасти сезон. Может, хоть 15-го числа будет что-то интересное...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1715456497
    Вперёд! Рысью!
    Ответить
    Таврида
    1715456684
    Скучный матч, но Торопа уже готовять на замену Конифею, нормально стоит. Пожелаем удачи Игорю Владимировичу в личной жизни.(
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+