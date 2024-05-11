Федотов высказался о победе ЦСКА над «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в гостевом матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

– Что скажете по качеству игры?

– Были у нас хорошие переходы, к сожалению, мы их не доигрывали. По первому тайму могли более качественно моментам распорядиться и забивать. Соперник тоже проявил весь свой потенциал, не давал развернуться.

– Насколько манера игры «Зенита» с большим количеством навесом стала для вас неожиданностью?

– Мы компактно оборонялись, готовились к этому. Когда были чуть глубже, подразумевали, что это будет. Мы справились. Этот результат приходит в составе команды, это командная победа.

– Команде будет трудно переключиться на матч Кубка России через четыре дня?

– Победы помогают восстанавливаться быстрее, это доказанный факт. Эйфории нет. Времени впереди немного, но достаточно, чтобы привести себя в порядок.