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    • ⚡️ РПЛ. «Динамо» вырвало победу у «Балтики» и возглавило чемпионскую гонку

    ⚡️ РПЛ. «Динамо» вырвало победу у «Балтики» и возглавило чемпионскую гонку

    В матче 28-го тура РПЛ «Балтика» дома проиграла «Динамо» – 2:3. Гости уступали по ходу встречи, но вырвали победу благодаря голам на 90+3-й и 90+9-й минутах.

    «Динамо» вышло на первое место в РПЛ за два тура до финиша с 53 очками. «Зенит» уступает бело-голубым 2 очка, а «Краснодар» – 3. В оставшихся матчах москвичи дома сыграют с «Крыльями Советов» и в гостях – с «быками».

    В прошлый раз «Динамо» становилось чемпионом страны в Высшей лиге СССР в сезоне-1976 (весна). Единственный трофей в российской истории – Кубок России – бело-голубые выиграли в сезоне-1994/95.

    «Балтика» осталась в зоне вылета – на 15-й позиции с 26 очками после 28 матчей.

    Россия. РПЛ. 28-й тур

    Балтика (Калининград) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Тюкавин, 3; 1:1 – Энрикес, 32; 2:1 – Капленко, 68; 2:2 – Фернандес, 90+3; 2:3 – Нгамале, 90+9.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.05.2024 23:31
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    Комментарии (98)
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    The only one
    1715476000
    Убьют динамики когда нибудь своих болельщиков. Очередной валидольный матч. Но тем не менее- с победой! Так держать!!!
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    neim
    1715480335
    Думаю, лимит везения для Динамо этим матче закончился. Не может без конца так фартить. Оставшиеся две игры надо выигрывать не на последний секундах, а по ходу матча, не откладывая всё приятное на валидольную концовку. Тревожит царящая в игре команды безнадёга, когда после забитого гола у игроков почему-то глаза потухают, инициатива отдаётся сопернику. Где в это время находится тренер, почему он в прямом смысле спит ? А в концовке, под нажимом ещё и коленки начинают трястись, оборона и вратари жестоко косячить ... В общем до чемпионской игры ещё далеко.
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    WE ARE FOR PETER
    1715482806
    Динамо с победой,бились до конца и повезло! Балтике спасибо,молодцы
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    Oldtrafford83
    1715491784
    Динамо молодцы, надеюсь не упустят своего шанса, уже прям хочется нового чемпиона. Краснодар виноваты сами.
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    Pourquoi pas
    1715492211
    Динамо с победой! Надеюсь, у нас будет новый чемпион! Не в обиду Питеру, но с такими сериями на верхушке не усидеть. Жаль, если Балтика вылетит...
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    zigbert
    1715494608
    Вытащить такой матч удается не каждому. Динамо с победой!
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    Andrering87
    1715496766
    По игре Балтика была лучше и интересней Динамо.. Динамо повезло на добавленных, но как говориться везет тому, кто везет... Жаль Балтику, если вылетят...
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    ScarlettOgusania
    1715497678
    то-то в этом году то потоп, то вспышки на солнце, то магнитные бури, оказывается, это мусора на первое место ползут, может, и доползут впервые с 1963 года ("халява" в 1976 весной однокруговая), зато Спартак в этом сезоне отодрал днище 4 раза (!) в чемпионате и на кубок))
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    Волжанин064
    1715502113
    Динамо . теперь всё в ваших руках . ногах и головах .
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    MaxRnD
    1715504819
    Вот эти 100-минутные матчи "до талого" просто "вымораживают". И гадай потом, что это было ...
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