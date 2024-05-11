⚡️ РПЛ. «Динамо» вырвало победу у «Балтики» и возглавило чемпионскую гонку

В матче 28-го тура РПЛ «Балтика» дома проиграла «Динамо» – 2:3. Гости уступали по ходу встречи, но вырвали победу благодаря голам на 90+3-й и 90+9-й минутах.

«Динамо» вышло на первое место в РПЛ за два тура до финиша с 53 очками. «Зенит» уступает бело-голубым 2 очка, а «Краснодар» – 3. В оставшихся матчах москвичи дома сыграют с «Крыльями Советов» и в гостях – с «быками».

В прошлый раз «Динамо» становилось чемпионом страны в Высшей лиге СССР в сезоне-1976 (весна). Единственный трофей в российской истории – Кубок России – бело-голубые выиграли в сезоне-1994/95.

«Балтика» осталась в зоне вылета – на 15-й позиции с 26 очками после 28 матчей.

Россия. РПЛ. 28-й тур

Балтика (Калининград) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тюкавин, 3; 1:1 – Энрикес, 32; 2:1 – Капленко, 68; 2:2 – Фернандес, 90+3; 2:3 – Нгамале, 90+9.

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