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    • Нгамале объяснил, за счет чего «Динамо» вырвало победу над «Балтикой»

    Нгамале объяснил, за счет чего «Динамо» вырвало победу над «Балтикой»

    Нападающий «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал исход матча 28-го тура РПЛ против «Балтики» (3:2).

    • Камерунец забил победный гол на 90+9 минуте.
    • Нгамале забил решающий гол во 2-м матче подряд.

    «Была вера в победу до последнего, именно она дала мне возможности. Вера и усилия, которые я прилагал. Это то, что позволило нам сегодня победить.

    В данном случае, я просто продолжал верить в свой дар. Я пытался и бил. У меня было две попытки. Я бил с центра поля и удар, который стал для нас решающим.

    Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Они постоянно гонят нас вперед в любой ситуации. Если говорить о моем призе, это также достояние всей команды. Это показывает, что мы боролись вместе», – сказал Нгамале.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Алексей З
    1715497153
    Ты молодец конечно , но без "Футбольного боженьки" , в двух последних матчах не обошлось.
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    matvei_72
    1715504128
    за счет судьи конечно...играли до тех пор пока динамо не забило, а не сколько ОН САМ ДОБАВИЛ...
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