Нгамале объяснил, за счет чего «Динамо» вырвало победу над «Балтикой»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал исход матча 28-го тура РПЛ против «Балтики» (3:2).

Камерунец забил победный гол на 90+9 минуте.

Нгамале забил решающий гол во 2-м матче подряд.

«Была вера в победу до последнего, именно она дала мне возможности. Вера и усилия, которые я прилагал. Это то, что позволило нам сегодня победить.

В данном случае, я просто продолжал верить в свой дар. Я пытался и бил. У меня было две попытки. Я бил с центра поля и удар, который стал для нас решающим.

Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Они постоянно гонят нас вперед в любой ситуации. Если говорить о моем призе, это также достояние всей команды. Это показывает, что мы боролись вместе», – сказал Нгамале.