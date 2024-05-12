«Как в кино каком-то»: Скопинцев – после победы «Динамо» над «Балтикой»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался после победы над «Балтикой» (3:2) в 28-м туре РПЛ.

«Динамо» уступало до 90+3 минуты.

Победный гол на 90+9 минуте забил Муми Нгамале.

«Динамо» в 4 очках от чемпионства.

– Я как будто в кино каком‑то. Не могу передать, что испытываю, на поле это ощущается по‑другому.

– Знали перед игрой результат матча «Зенит» – ЦСКА? Мотивировало ли вас это?

– Конечно, мы знали. Я две игры смотрел, потому что в отеле делать нечего было. Всe получилось нормально для «Динамо». По ходу матча были мысли, что всe, но с учетом того, что мы уже спасали такие матчи, то всe равно надежда жила. Думаю, удача благоволит сильнейшим и любит рисковых.