Семак высказался о работе арбитров в матчах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) сказал, что не помнит в этом сезоне случаев, когда спорные моменты трактовались бы в пользу петербуржцев.

– На 95‑й минуте Кержаков пошел на розыгрыш углового. Вы это отрабатываете?

– Это эмоциональный порыв, никто не будет наигрывать вратаря в такой ситуации.

– Иван Сергеев последний раз выходил в старте в РПЛ в ноябре прошлого года. Сегодня у него день рождения, и он в старте. Это подарок на день рождения?

– Нет, Ваня заслужил своей работой, он подходил под модель игры. К сожалению, у нас затишье по забитым мячам. Сегодня он заслужил место в старте.

– У «Зенита» один гол за последние матчи, в чем причины?

– И в матче с «Рубином», и с «Факелом», и сегодня было много моментов. Нас подводит реализация, а играем неплохо.

– «Зенит» осложнил шансы на чемпионство, сильно они уменьшились?

– Существенно мы себе усложнили ситуацию. Посмотрим, как сыграет «Динамо». У нас непростой период, но претензий к ребятам нет. Такие ситуации встречаются редко, чтобы команда играла хорошо, но никак не может забить.

– Многие желают поражения «Зениту» в чемпионской гонке, на команде это сказывается?

– Большинство, думаю, не читает СМИ и не смотрит ТВ. Сильных никто не любит. Естественно, всем хочется, чтобы сильные проигрывали, а более слабые выигрывали.

Судьи тоже люди, в тех или иных ситуациях выбор спорный. Не припомню, чтобы в каком‑то матче спорные моменты трактовались в пользу «Зенита», этого практически не было за весь сезон. Мы хотим радовать своих болельщиков, но, к сожалению, не всегда получается.