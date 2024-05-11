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    Семак высказался о работе арбитров в матчах «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) сказал, что не помнит в этом сезоне случаев, когда спорные моменты трактовались бы в пользу петербуржцев.

    – На 95‑й минуте Кержаков пошел на розыгрыш углового. Вы это отрабатываете?

    – Это эмоциональный порыв, никто не будет наигрывать вратаря в такой ситуации.

    Иван Сергеев последний раз выходил в старте в РПЛ в ноябре прошлого года. Сегодня у него день рождения, и он в старте. Это подарок на день рождения?

    – Нет, Ваня заслужил своей работой, он подходил под модель игры. К сожалению, у нас затишье по забитым мячам. Сегодня он заслужил место в старте.

    – У «Зенита» один гол за последние матчи, в чем причины?

    – И в матче с «Рубином», и с «Факелом», и сегодня было много моментов. Нас подводит реализация, а играем неплохо.

    – «Зенит» осложнил шансы на чемпионство, сильно они уменьшились?

    – Существенно мы себе усложнили ситуацию. Посмотрим, как сыграет «Динамо». У нас непростой период, но претензий к ребятам нет. Такие ситуации встречаются редко, чтобы команда играла хорошо, но никак не может забить.

    – Многие желают поражения «Зениту» в чемпионской гонке, на команде это сказывается?

    – Большинство, думаю, не читает СМИ и не смотрит ТВ. Сильных никто не любит. Естественно, всем хочется, чтобы сильные проигрывали, а более слабые выигрывали.

    Судьи тоже люди, в тех или иных ситуациях выбор спорный. Не припомню, чтобы в каком‑то матче спорные моменты трактовались в пользу «Зенита», этого практически не было за весь сезон. Мы хотим радовать своих болельщиков, но, к сожалению, не всегда получается.

    • «Зенит» занимает 1-е место в РПЛ с 51 очком. Однако лидером по потерянным очкам является «Динамо», на счету которого 50 очков.
    • В эти минуты московская команда играет в гостях с «Балтикой».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2024 22:52
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    Комментарии (15)
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    шахта Заполярная
    1715459951
    Серожа, играть нужно, а не ныть и на судью жаловаться.
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    anatolich72
    1715460006
    Какое СМИ в команде русский язык чужой.
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    САДЫЧОК
    1715461606
    С таким составом только Серожа мог облажаться! Давай Серожу до 39ого года-а лучше до 40ого !
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    Каратель
    1715485421
    Доказано историей,любой тренер приходящий в бзденит со временем (кто то больше,кто то меньше) развращается невиданным бабло и превращается в физрука-нытика
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    Bez Imeni
    1715486973
    одни пятаки в комментах...нравится им Серёжа...верните лучше Абаскаля..
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    Фердя
    1715492738
    Серёжа хватит говорить про судей и их ошибки, не в этом проблема Зенита! Распустил ты бразильцев а когда опомнился и стал закручивать гайки, то получил что имеешь! Тренер ты средненький, не хватает тебе авторитета и решительности в твоих действиях, отсюда и вот эта ситуация! Но у тебя есть Миллер, возможно он включил свой газовый резерв на два матча!
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    nik55
    1715493570
    помойка в трауре
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    Sergey-Martinov-yandex
    1715493895
    Газпром в минус ушёл, вот и результат.
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    russkiisergei
    1715495164
    без помощи судей-зенит ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
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    slavа0508
    1715502505
    Ну если немытым не помогаю арбитры . то они уже сразу неправильно судят по мнению немытых .
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