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    • Личка прокомментировал волевую победу «Динамо» над «Балтикой»

    Личка прокомментировал волевую победу «Динамо» над «Балтикой»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Балтикой» (3:2) в 28-м туре РПЛ.

    • Москвичи уступали в счете.
    • Победный мяч забил Муми Нгамале на 90+9 минуте.

    – Честно скажу, я верил, что команда может создать пару моментов в концовке. Получилось сравнять счет. Я хотел, чтобы команда успокоила игру в последние минуты. Но Нгамале забил третий гол.

    Когда ты в двух играх забиваешь на последних минутах, это показывает характер команды и раздевалки. Я очень рад. Что я могу сказать? Эмоции отличные. Ты знаешь, что «Краснодар» потерял очки, «Зенит» потерял, и мы можем выйти на первое место, это мечта… Постараемся продолжать двигаться к мечте в следующем туре.

    – Были ли сомнения в успехе команды?

    – Нет. Когда ты выходишь на поле, то не надо думать о других вещах. Чистая голова и уверенность, что ты можешь сделать разницу на поле. «Балтике» тоже нужны были очки, мы ожидали давления. Команда пошла за победой, и футбольный бог нам помог.

    • Для чемпионства «Динамо» нужно набрать 4 очка в оставшихся 2 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
    1715483197
    Две победы в концовках это дорогого стоит, молодцы
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