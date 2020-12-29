«Эвертон» потребует объяснений по поводу переноса матча с «Манчестер Сити»

«Эвертон» опубликовал заявление касательно отмены матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
- Официальная причина – вспышка коронавируса.
- Встреча была запланирована на сегодня, 28 декабря.
«Эвертон» сожалеет о переносе сегодняшней игры с «Манчестер Сити» – не только из-за двух тысяч фанатов, которые присутствовали бы на стадионе, но и из-за болельщиков в Мерсисайде и по всему миру.
Наши игроки были готовы к матчу, как и персонал команды, как и все на «Гудисон Парк». День игры – самый важный в нашем календаре. А это был важный матч.
Хотя «Эвертон» всегда будет уделять первоочередное внимание общественной безопасности, мы запросим полное раскрытие информации, которую «Манчестер Сити» предоставил Премьер-лиге, чтобы клуб мог понять, почему было принято такое решение», – говорится в заявлении.
Источник: Официальный сайт «Эвертона»