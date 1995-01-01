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    «Эвертон» потребует объяснений по поводу переноса матча с «Манчестер Сити»

    «Эвертон» опубликовал заявление касательно отмены матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    • Официальная причина – вспышка коронавируса.
    • Встреча была запланирована на сегодня, 28 декабря.

    «Эвертон» сожалеет о переносе сегодняшней игры с «Манчестер Сити» – не только из-за двух тысяч фанатов, которые присутствовали бы на стадионе, но и из-за болельщиков в Мерсисайде и по всему миру.

    Наши игроки были готовы к матчу, как и персонал команды, как и все на «Гудисон Парк». День игры – самый важный в нашем календаре. А это был важный матч.

    Хотя «Эвертон» всегда будет уделять первоочередное внимание общественной безопасности, мы запросим полное раскрытие информации, которую «Манчестер Сити» предоставил Премьер-лиге, чтобы клуб мог понять, почему было принято такое решение», – говорится в заявлении.

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    Источник: Официальный сайт «Эвертона»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +963

      Benifacto 48 минут назад

      че за приколы, а почему ПСЖ тогда играл вторым составом вторуй тур с Лансом?когда у них слегло пол команды...
      что за такие особые права у МС?

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