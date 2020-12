Мхитарян в десятый раз в карьере признан игроком года в Армении

Федерация футбола Армении назвала лучшего игрока страны по итогам 2020 года.

Этого звания удостоился полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, получивший 133 балла в голосовании журналистов, тренеров и капитанов команд армянской высшей лиги.

В топ-3 также вошли Тигран Барсегян из «Астаны» (79) и Ваган Бичахчян из «Жилины» (25).

Для Мхитаряна это десятая подобная награда в карьере.

Henrikh Mkhitaryan IS ARMENIAN PLAYER OF THE YEARFOR THE TH TIME!!!!Here are the voting results of the Player of the Year 2020:@HenrikhMkh (@OfficialASRoma) – 133Tigran Barseghyan (@fca_astana) – 79Vahan Bichakhchyan (@mskzilina1908) – 25#Armenia #Mkhitaryan pic.twitter.com/rw7oh5uN1a