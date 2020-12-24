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  • Аршавин: «Зенит» не интересен УЕФА как участник еврокубков»

Аршавин: «Зенит» не интересен УЕФА как участник еврокубков»

24 декабря 2020, 23:59
28

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что петербургская команда не нужна УЕФА в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

«Мне кажется, для УЕФА, вообще для европейских команд неинтересно видеть «Зенит» в евротурнирах. Даже в группе. Они бы лучше играли между собой, потому что у «Зенита» нет рынка для других команд.

Как участник соревнований «Зенит» не интересен. Наше участие не приносит денег в казну, они прекрасно обойдутся и без нас», – считает Аршавин.

  • «Зенит» два года подряд занимал последнее место в группе ЛЧ.
  • В РПЛ команда лидирует по итогам 19 туров.

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Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (28)
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Валерий2705
1608844247
Зенит не интересен, потому что у него игра бей беги. А если не играть в еврокубках, н.а.х.е.р вы вообще нужны такие, дармоеды.
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BRO_football
1608844444
Ну как бы да. Вы играйте получше, занимайте места в группе выше четвёртого и тогда сразу станете интересными для УЕФА. Всё просто. В футболе это так работает.
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PAREVG.
1608846970
Зато им интересны деньги от генерального спонсора, поэтому каждый год Зениту достается самая легкая группа, из которой Зенит благополучно вылетает. Чтобы Зенит хоть чего-то добился в еврокубках, для него надо отменить лимит и финансовый фейр-плей.
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Кузьмич на трибуне
1608847041
Зенит тоже в который год подряд показывает полное отсутствие интереса к ЛЧ, Получат свои первые премиальные и по х.е.р футбол. Можно опять занимать первую строчку, а играть на два фронта-не барское это дело.
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Боцман59rus
1608847447
Ты игру зенита видел? ...камни плачут от этого убожества, кому они в принципе интересны с такой игрой. Матчи с Брюгге посмотрите, а потом бомжепедросов, это как зашкварклипы от Бондарчука на фоне Спилберга, хотя и последний на любителя
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NewLife
1608848031
И дурацкие комментарии от Аршавина тоже никому не интересны, кроме газпром тв.
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Psih86
1608848354
Да мне кажется он и у нас ни кому не интересен кроме фанатов Зенита...
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Hektor 84
1608848793
С такой игрой и результатом конечно не нужны!
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Axe111
1608860793
Естественно он там на**** никому не нужен, позорище
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Kollljan
1608876445
Тут затеяли обсуждать вопрос - нужен или не нужен Зенит в ЛЧ. Я не знаю ничего про УЕФА, но в РПЛ Зенит просто необходим! Зенит необходим в РПЛ, чтобы постоянно унижать Спартак. Последний матч недавно тому подтверждение.
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