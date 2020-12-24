Аршавин: «Зенит» не интересен УЕФА как участник еврокубков»

Ты игру зенита видел? ...камни плачут от этого убожества, кому они в принципе интересны с такой игрой. Матчи с Брюгге посмотрите, а потом бомжепедросов, это как зашкварклипы от Бондарчука на фоне Спилберга, хотя и последний на любителя
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что петербургская команда не нужна УЕФА в Лиге чемпионов или Лиге Европы.
«Мне кажется, для УЕФА, вообще для европейских команд неинтересно видеть «Зенит» в евротурнирах. Даже в группе. Они бы лучше играли между собой, потому что у «Зенита» нет рынка для других команд.
Как участник соревнований «Зенит» не интересен. Наше участие не приносит денег в казну, они прекрасно обойдутся и без нас», – считает Аршавин.
- «Зенит» два года подряд занимал последнее место в группе ЛЧ.
- В РПЛ команда лидирует по итогам 19 туров.
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