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    Аршавин: «Зенит» не интересен УЕФА как участник еврокубков»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что петербургская команда не нужна УЕФА в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

    «Мне кажется, для УЕФА, вообще для европейских команд неинтересно видеть «Зенит» в евротурнирах. Даже в группе. Они бы лучше играли между собой, потому что у «Зенита» нет рынка для других команд.

    Как участник соревнований «Зенит» не интересен. Наше участие не приносит денег в казну, они прекрасно обойдутся и без нас», – считает Аршавин.

    • «Зенит» два года подряд занимал последнее место в группе ЛЧ.
    • В РПЛ команда лидирует по итогам 19 туров.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    24.12.2020 23:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +19876

      Боцман59rus 7 минут назад

      Ты игру зенита видел? ...камни плачут от этого убожества, кому они в принципе интересны с такой игрой. Матчи с Брюгге посмотрите, а потом бомжепедросов, это как зашкварклипы от Бондарчука на фоне Спилберга, хотя и последний на любителя

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      Рейтинг: +2456

      Кузьмич на трибуне 13 минут назад

      Зенит тоже в который год подряд показывает полное отсутствие интереса к ЛЧ, Получат свои первые премиальные и по х.е.р футбол. Можно опять занимать первую строчку, а играть на два фронта-не барское это дело.

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      Рейтинг: +2331

      _Marqella_ > Кузьмич на трибуне 9 минут назад

      А кто из нашей лиги играет лучше Зенита в Европе ??? То что ты пишешь можно о любом российском клубе написать...

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      Рейтинг: +2053

      PAREVG. 15 минут назад

      Зато им интересны деньги от генерального спонсора, поэтому каждый год Зениту достается самая легкая группа, из которой Зенит благополучно вылетает.

      Чтобы Зенит хоть чего-то добился в еврокубках, для него надо отменить лимит и финансовый фейр-плей.

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      Рейтинг: +2516

      neim 20 минут назад

      Да он и в России мало кому интересен, как участник РПЛ .

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      Рейтинг: +12521

      alarm > neim 19 минут назад

      это кто там затяфкал из стана сдсв? давно из фнл вернулись, куда вас отправил зенит со спартаком? внезапно.

      0
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      Рейтинг: +9110

      BRO_football 57 минут назад

      Ну как бы да. Вы играйте получше, занимайте места в группе выше четвёртого и тогда сразу станете интересными для УЕФА. Всё просто. В футболе это так работает.

      1
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      Рейтинг: +1533

      Валерий2705 1 час назад

      Зенит не интересен, потому что у него игра бей беги. А если не играть в еврокубках, н.а.х.е.р вы вообще нужны такие, дармоеды.

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