Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему многие болельщики не любят клуб из Санкт-Петербурга.

– До прихода «Газпрома» «Зенит» был командой, которую любили даже болельщики ЦСКА и «Спартака». А сейчас в сторону «Зенита» идет гигантский хейт, причем практически от всех. Тебя это не пугает?

– Нет.

– Ты себе объясняешь, почему так происходит?

– Потому что в нашей стране, да и не только в нашей, богатых и успешных не любят.

– Ты считаешь, что «Зенит» – успешный?

– А нет?

– Последние два года в РПЛ – да. А до этого было пять лет неудач.

– Так или иначе «Зенит» пишет одну из самых ярких страниц в своей истории в последние 15 лет, как раз, когда пришел «Газпром». Если бы «Газпром» не пришел, ну и чего?

– Я не против «Газпрома». Все равно есть ощущение, что очень много не любят «Зенит», критикуют, ругают.

– Все считают, что «Газпром» купил судей, что Александр Валерьевич Дюков – руководитель РФС, что только «Газпром» может купить футболиста за 40 миллионов евро, за 20 миллионов, Халка за 60 миллионов и так далее.

– Все равно последний год заметно много критики в адрес «Зенита».

– Ну что делать? Что касается футбольных результатов, мне кажется, «Зенит» на голову выше всех и заслуженно занимает первое место. Да, в Европе не получается.

– А это круто, что «Зенит» на голову выше всех? Для «Зенита».

– Для «Зенита» – да, а для чемпионата и болельщиков – конечно, нет.

– Когда «Зенит» играл в чемпионате с сильным ЦСКА, «Спартаком», с «Анжи» – тогда «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов.

– Это понятно. Когда ты в конкурентной среде находишься, тебе потом проще играть в Европе. Я не знаю, почему так. Ладно, ЦСКА – у них меньше денег стало. А у «Локомотива» нормальный бюджет, у «Спартака» – тоже.

– Это проблема этих клубов или преимущество «Зенита»?

– Отчасти проблема клубов. «Спартак» может тратить не так много, но сопоставимые деньги. «Локомотив» – то же самое до недавних пор, может, сейчас что-то изменилось. Но «Зенит» реально был сильнее. Был сильнее состав, даже без Малкома за 40 миллионов.