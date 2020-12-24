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  • Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

24 декабря 2020, 18:47
68

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему многие болельщики не любят клуб из Санкт-Петербурга.

– До прихода «Газпрома» «Зенит» был командой, которую любили даже болельщики ЦСКА и «Спартака». А сейчас в сторону «Зенита» идет гигантский хейт, причем практически от всех. Тебя это не пугает?

– Нет.

Ты себе объясняешь, почему так происходит?

– Потому что в нашей стране, да и не только в нашей, богатых и успешных не любят.

– Ты считаешь, что «Зенит» – успешный?

– А нет?

– Последние два года в РПЛ – да. А до этого было пять лет неудач.

– Так или иначе «Зенит» пишет одну из самых ярких страниц в своей истории в последние 15 лет, как раз, когда пришел «Газпром». Если бы «Газпром» не пришел, ну и чего?

– Я не против «Газпрома». Все равно есть ощущение, что очень много не любят «Зенит», критикуют, ругают.

– Все считают, что «Газпром» купил судей, что Александр Валерьевич Дюков – руководитель РФС, что только «Газпром» может купить футболиста за 40 миллионов евро, за 20 миллионов, Халка за 60 миллионов и так далее.

– Все равно последний год заметно много критики в адрес «Зенита».

– Ну что делать? Что касается футбольных результатов, мне кажется, «Зенит» на голову выше всех и заслуженно занимает первое место. Да, в Европе не получается.

– А это круто, что «Зенит» на голову выше всех? Для «Зенита».

– Для «Зенита» – да, а для чемпионата и болельщиков – конечно, нет.

– Когда «Зенит» играл в чемпионате с сильным ЦСКА, «Спартаком», с «Анжи» – тогда «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов.

– Это понятно. Когда ты в конкурентной среде находишься, тебе потом проще играть в Европе. Я не знаю, почему так. Ладно, ЦСКА – у них меньше денег стало. А у «Локомотива» нормальный бюджет, у «Спартака» – тоже.

– Это проблема этих клубов или преимущество «Зенита»?

– Отчасти проблема клубов. «Спартак» может тратить не так много, но сопоставимые деньги. «Локомотив» – то же самое до недавних пор, может, сейчас что-то изменилось. Но «Зенит» реально был сильнее. Был сильнее состав, даже без Малкома за 40 миллионов.

  • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ.
  • Клуб из Санкт-Петербурга во втором сезоне подряд занял последнее место в группе Лиги чемпионов.

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (68)
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Боцман59rus
1608827468
Даже не представляю, как ещё нужно драть бомжеклуп, чтобы глаза открылись и перестали нести ахинею. То что сейчас зенит сильнее Спартака, абсолютно не оправдывает просеры в Европе, а показывает то что Спартак в ещё более глубокой заднице, но это вас и,п,а,т,ь не должно, свои 1-18 у вас уже есть, дышите ровно покорители ЛЧ
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derrik2000
1608828152
АндрУша! На вещи нужно смотреть шИрШЕ! НЕ Зенит НЕ любят, а свору педросов, которые сейчас у власти и опустили Россию при всех её гигантских запасах природных ресурсов, которые "успешные топ-менеджеры" широкой рекой скидывают за рубеж, обогащая только себя любимых, превратив НАШУ страну по уровню жизни в "Северное Зимбабве" практически по всем показателям, в т. ч. и по массовому и профессиональному спорту, оболванивая молодёжь, у которой сейчас один ориентир в жизни - БАБЛО. И прочая, прочая, прочая... И, ведь, что интересно-то? Практически ВСЕ эти педросы - из "славного города на Неве". Зенит так... Нелюбовь к Зениту, как СИМВОЛУ нонешней власти, это скорее одна из форм протеста. Тем более, что имея ТАКОЕ БАБЛИЩЕ и такой административный ресурс, которые другим командам, в т. ч. Спартаку, ЦСКА, Локомотиву даже и не могут присниться, Зенит НЕ УМЕЕТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ! Да. В "российском чемпионате по дыр-дыр" Зенит "впереди планеты всей". А толку-то? Очередная и уже нелюбимая игрушка питерских педросовских, а не ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА??? "МАЯКОМ" для других российских футбольных клубов, как в своё время в 90-е был Спартак, хозяева клуба Зенит - как скрытые, так и явные - и не хотели делать. Так... Показать всем, живущим в России, свою власть - этого они хотели и добились. Ни больше ни меньше.. Правда, реакция людей на те безобразия, которые они творят, диаметрально противоположна ими ожидаемой. Да им и по хрен! А так-то Зенит, НАСТОЯЩИЙ ЗЕНИТ я, например, помню и уважаю. И ТОТ ЗЕНИТ в обиду, в т. ч. и здесь на сайте, никому не даю. В отличие от нынешнего "Зенит-политпроект". К нему у меня со-о-о-овсем другое отношение.
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NewLife
1608828413
Такой же 3,14здабол, как радимов. Если тебя не любит бывшая жена, это не значит, что ты можешь обобщать о всех богатых и успешных. Посмотри как встречает публика кинозвезд, музыкантов и артистов. Даже зюбу любят домохозяйки и канделака с 1-м каналом. Синит хейтят по другой причине: результаты синита основаны на нечестном судействе, борьбе админ ресурса с конкурентами. В нормальной стране клуб никогда не может принадлежать руководству футболом. Когда-нибудь этому вранью и обману придет конец, и все увидят, что из себя представляет синит. В принципе, уже видели в ЛЧ. Позор тебе Аршавин, был хорошим футболистом, а стал лживым дерьмом.
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dinam
1608828658
Аршавин клоун))
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Skull_Boy
1608829125
Если человек дебил, то это надолго, а в некоторых случаях неисправимо
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slavа0508
1608834866
Зенит не любят не потому что богатый ,,,,а потому что жирует за счёт государства,,,вот и всё,,,,,,
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dva064
1608835100
Эх Андрюша не много не так,народ бесит что на лечение тяжело больных детей собираем средства СМСками,а на Зенит зато государству миллиарды не жалко,,,
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Кузьмич на трибуне
1608837460
Беда Зента не в том что он самый богатый клуб, а в том что в ЕК Зенит выглядит как середнячёк ФНЛ. Если бы Зенит из года в год доходил хотя бы до полуфинала ЛЧ, их бы боготворили, А с таким результатом в ЕК, как в этом гоу, про Зенит просто стыдно говорить. Имея такое финансирование, такой подбор игроков, взять одно очко в шести играх, при условии , что они были в первой корзине ... Даже смешно говорить о народной любви к клубу.
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Plyash
1608843020
Не язык у Аршавина,а прямо ботало пасущейся коровы.Не понятно,вроде с головой всё в порядке,а ляпнет,как в лужу пёрнет.
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Oldtrafford83
1608872652
Читаю и представляю голос Андрюши и сразу тошно становится(
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