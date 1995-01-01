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    Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему многие болельщики не любят клуб из Санкт-Петербурга.

    – До прихода «Газпрома» «Зенит» был командой, которую любили даже болельщики ЦСКА и «Спартака». А сейчас в сторону «Зенита» идет гигантский хейт, причем практически от всех. Тебя это не пугает?

    – Нет.

    Ты себе объясняешь, почему так происходит?

    – Потому что в нашей стране, да и не только в нашей, богатых и успешных не любят.

    – Ты считаешь, что «Зенит» – успешный?

    – А нет?

    – Последние два года в РПЛ – да. А до этого было пять лет неудач.

    – Так или иначе «Зенит» пишет одну из самых ярких страниц в своей истории в последние 15 лет, как раз, когда пришел «Газпром». Если бы «Газпром» не пришел, ну и чего?

    – Я не против «Газпрома». Все равно есть ощущение, что очень много не любят «Зенит», критикуют, ругают.

    – Все считают, что «Газпром» купил судей, что Александр Валерьевич Дюков – руководитель РФС, что только «Газпром» может купить футболиста за 40 миллионов евро, за 20 миллионов, Халка за 60 миллионов и так далее.

    – Все равно последний год заметно много критики в адрес «Зенита».

    – Ну что делать? Что касается футбольных результатов, мне кажется, «Зенит» на голову выше всех и заслуженно занимает первое место. Да, в Европе не получается.

    – А это круто, что «Зенит» на голову выше всех? Для «Зенита».

    – Для «Зенита» – да, а для чемпионата и болельщиков – конечно, нет.

    – Когда «Зенит» играл в чемпионате с сильным ЦСКА, «Спартаком», с «Анжи» – тогда «Зенит» выходил в плей-офф Лиги чемпионов.

    – Это понятно. Когда ты в конкурентной среде находишься, тебе потом проще играть в Европе. Я не знаю, почему так. Ладно, ЦСКА – у них меньше денег стало. А у «Локомотива» нормальный бюджет, у «Спартака» – тоже.

    – Это проблема этих клубов или преимущество «Зенита»?

    – Отчасти проблема клубов. «Спартак» может тратить не так много, но сопоставимые деньги. «Локомотив» – то же самое до недавних пор, может, сейчас что-то изменилось. Но «Зенит» реально был сильнее. Был сильнее состав, даже без Малкома за 40 миллионов.

    • «Зенит» идет на первом месте в РПЛ.
    • Клуб из Санкт-Петербурга во втором сезоне подряд занял последнее место в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +557

      Урия Гип 2 11 минут назад

      Спартак не любят, потому что он богатый неуспешный.

      1
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      Рейтинг: +1772

      волчарик 13 минут назад

      Проблема не в Зените и Газпроме.А в том что в провинции спонсор круче чем в Москве.И второе-в другие регионы спонсоры не едут.Впрочем как и в обыденной жизни.

      0
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      Рейтинг: +2327

      _Marqella_ > волчарик 51 секунду назад

      Ты серьёзно??? Назвать С-Петербург провинцией может только очень глупый человек ....

      0
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      Рейтинг: +1207

      elessar arnor 18 минут назад

      Брюгге привет

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      Рейтинг: -852

      Аденн 20 минут назад

      Все считают, что «Газпром» купил судей, что Александр Валерьевич Дюков – руководитель РФС. Ну вот и ответ успеха бЗденита в РПЛ. А без оного Андрюха, как показывает результат игр в Еврокубках и как говорит Василий, бЗенит в жопе.

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      Рейтинг: +12473

      alarm > Аденн 20 минут назад

      в какой жопе отсиживался ты 16го, когда драли ваш спартаг во все щели? ахаха!

      1
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      Рейтинг: -852

      Аденн > alarm 9 минут назад

      вонючка, я жопу твоей мамашки развальцовывал, ну и другие её щели , бу-га-га, пока ты кнопки на клаве давил, у-ха-ха

      0
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      Рейтинг: +5354

      nik55 24 минуты назад

      Если бы «Газпром» не пришел, ну и чего?-----а то что были бы в заднице

      0
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      Рейтинг: +12473

      alarm > nik55 21 минуту назад

      да-да, снова эти тарасофские тупорылые фантазии. с момента образования чемпионата россии нищий зенит играл на равных со спартаком, часто драл лукойловцев. как только в 2006 сравнялись по спонсорам - такие недоношенные, как ты, принялись что-то навизгивать на газпром. знатно у вас подгорело, уже 14 лет не могут потушить, гы-гы!

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      Рейтинг: +12473

      alarm > nik55 14 минут назад

      1992-2007
      зенит - 10 побед, спартак - 11 побед. 6 ничьих. мячи 32-37
      визжи дальше, рыло обосцаное. ваш коррумпированный спартаг 90х лишь на долю процента оказался лучше зенита без газпрома.

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      Рейтинг: +5354

      nik55 > alarm 11 минут назад

      тупому как ты бесполезно что то говорить

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      Рейтинг: +5354

      nik55 > alarm 4 минуты назад

      Аршавин считает, что УЕФА не хочет видеть «Зенит» в еврокубках----дай ответ чипсоеду-----может поэтому вас дерут как помойных котов

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      Рейтинг: +12473

      alarm 25 минут назад

      позор тарасятнику! ещё почти 10 лет назад митрофанов говорил, что лучше я возьму двух топовых игроков, чем десять посредственностей за эту же цену.
      в итоге хрюканы позорные набрали 40(!) игроков за 250 лямов, а потом сбагрили их за 70, из-за чего федун очень громко визжал на пресс-конференции!

      1
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      Рейтинг: +3818

      Гавроша 26 минут назад

      У спартака бюджет больше чем у Зенита, вот только игра не идет! Конечно злятся!!!

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      Рейтинг: +5414

      subbotaspartak 29 минут назад

      Все видели эту голову...

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      Рейтинг: +5354

      nik55 29 минут назад

      тупые отговорки чипсоеда

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      Рейтинг: +19489

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Теперь понятно, почему Барановская тебя бросила.

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      Рейтинг: +5354

      nik55 > DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      ты только сейчас это понял ?

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      Рейтинг: +19489

      DOCTOR PENALTY > nik55 23 минуты назад

      )))))))

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