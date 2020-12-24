Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Аршавин – о Дзюбе: «Мне кажется, его все равно больше любят в России, чем ненавидят»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об отношении болельщиков к форварду петербургской команды Артему Дзюбе.

    «Мне кажется, его все равно больше любят в стране, чем ненавидят. То, что его болельщики «Спартака» и даже «Зенита» не любят, несмотря на то, что он в последние два-три года тащит «Зенит»... Ну, потому что, к сожалению, от прошлого не избавиться.

    Он все равно провоцирует своими интервью, заявлениями. Может быть, ему без этого было бы сложно жить и искать вызов. В этом ему проще, это его больше мотивирует на поле», – предположил Аршавин.

    Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

    Аршавин: «Побед в Лиге Европы не будет еще 50 лет. Клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций»

    Аршавин: «Рибалта не собирается продлевать контракт с «Зенитом». Газизова, что ли, брать?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2020 22:17
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2516

      neim 13 минут назад

      От любви до ненависти, как говорится, один шаг. Тебя Андрюша, в 2008 году. тоже любили. Но потом, в какой-то момент, что-то пошло не так ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6518

      knikos 1 час назад

      Кто разбирается в футболе , те ценят и понимают мастерство Дзюбы , те , кому футбол похрен и им больше "клубничка" нравится , те поносят его , ну а спамовцы... с ними всё понятно , их из зависти просто в дрожь бросает , что их чел в Спаме не раскрылся , а в Зените стал лучшим бомбардиром и футболистом РПЛ .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3832

      Гавроша 2 часа назад

      Свиньям очень тяжко переносить каждые его гол в ворота спартака!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19502

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "Да кто ж его полюбит? Это ж дерево!",- как сказал Савелий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7257

      Литейный4 2 часа назад

      Главное Дзюба регулярно забивает. А уж свиньям так в каждом матче передаёт приветы Федуну. Гыгыгы

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81592
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru