Аршавин – о Дзюбе: «Мне кажется, его все равно больше любят в России, чем ненавидят»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об отношении болельщиков к форварду петербургской команды Артему Дзюбе.

«Мне кажется, его все равно больше любят в стране, чем ненавидят. То, что его болельщики «Спартака» и даже «Зенита» не любят, несмотря на то, что он в последние два-три года тащит «Зенит»... Ну, потому что, к сожалению, от прошлого не избавиться.

Он все равно провоцирует своими интервью, заявлениями. Может быть, ему без этого было бы сложно жить и искать вызов. В этом ему проще, это его больше мотивирует на поле», – предположил Аршавин.

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