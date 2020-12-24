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  • Аршавин – о Дзюбе: «Мне кажется, его все равно больше любят в России, чем ненавидят»

Аршавин – о Дзюбе: «Мне кажется, его все равно больше любят в России, чем ненавидят»

24 декабря 2020, 22:17
11

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об отношении болельщиков к форварду петербургской команды Артему Дзюбе.

«Мне кажется, его все равно больше любят в стране, чем ненавидят. То, что его болельщики «Спартака» и даже «Зенита» не любят, несмотря на то, что он в последние два-три года тащит «Зенит»... Ну, потому что, к сожалению, от прошлого не избавиться.

Он все равно провоцирует своими интервью, заявлениями. Может быть, ему без этого было бы сложно жить и искать вызов. В этом ему проще, это его больше мотивирует на поле», – предположил Аршавин.

Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

Аршавин: «Побед в Лиге Европы не будет еще 50 лет. Клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций»

Аршавин: «Рибалта не собирается продлевать контракт с «Зенитом». Газизова, что ли, брать?»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1608839573
"Да кто ж его полюбит? Это ж дерево!",- как сказал Савелий.
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knikos
1608840891
Кто разбирается в футболе , те ценят и понимают мастерство Дзюбы , те , кому футбол похрен и им больше "клубничка" нравится , те поносят его , ну а спамовцы... с ними всё понятно , их из зависти просто в дрожь бросает , что их чел в Спаме не раскрылся , а в Зените стал лучшим бомбардиром и футболистом РПЛ .
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pavel-konstantinov
1608847257
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NewLife
1608848299
Не прав, все таки в стране больше натуралов, чем геев, но это ваши с зюбой проблемы)).
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Hektor 84
1608849358
Это кто его любит? Панин, Джигурда, Киркоров, Басков, Шура и Моисеев?
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mutabor0992
1608854123
Дрюня,вот только не надо искажать реальность...Питер -это не вся Россия.Слышали как в Сан-Марино ему в любви признались.
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Дядя Серёжа
1608860150
Да кому он нужен - на него чувства тратить. Пусть его любят как он себя.
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Просто-333
1608864976
Аршавин: когда кажется- крестятся. Большинству Дзюба глубоко безразличен.
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Серёга Краснодарский
1608871975
Нормальный средненький игрок. Любить его незачто пусть жена любит. Да и ненавидеть его поводов не давал.
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АндрейФКСМ
1608879469
Тебе это только кажется
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