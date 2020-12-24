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  • Аршавин: «Рибалта не собирается продлевать контракт с «Зенитом». Газизова, что ли, брать?»

Аршавин: «Рибалта не собирается продлевать контракт с «Зенитом». Газизова, что ли, брать?»

24 декабря 2020, 21:28
9

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты.

По словам экс-футболиста, он пока не готов занять указанный пост и не видит достойных кандидатов на замену испанцу.

«Тему истекающего контракта с Рибалтой обсуждал. Скорее всего, он не собирается продлевать. Он редко видится с семьeй, а когда она сюда приезжает, ей тут не очень нравится.

Мог бы я заменить Рибалту? Я не готов вступить на эту должность следующим летом. Рибалте я это тоже говорил.

Кого привести? Хорошо, что это не моя головная боль. Вот реально, если так подумать, Газизова, что ли, брать? Уже нельзя. Почему? Потому что он уже работал в «Спартаке».

Вот если бы просто из «Уфы» пригласить – это одно. А то, что он работал в «Спартаке» и сказал, что бросит перчатку... Да, он уже закрыл за собой дверь. Не знаю, может быть, в недрах «Газпрома» какой-то есть топ-менеджер», – сказал Аршавин.

Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

Аршавин: «Побед в Лиге Европы не будет еще 50 лет. Клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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Nerlinger
1608838616
Кикнадзу берите!! Как ждал он вас
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АХ
1608839698
А кто-то из Питерцев ещё всерьёз воспринимает его росказни?!
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Валерий2705
1608843511
Да, да, топ менеджеры, как Медведев, их у Газпрома много.
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pavel-konstantinov
1608847283
Лучший подарок на Новый год - ce.кс по 2 часа, каменный стояк и орга.змы не реальные, а она довольна как слон! читай у меня в блоге/// ------- https://folink.ru/u8bpm
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vladimir-7
1608877054
Аршавин своими высказываниями полностью вытеснил Орлова и занял его место.
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