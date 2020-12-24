Аршавин: «Рибалта не собирается продлевать контракт с «Зенитом». Газизова, что ли, брать?»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты.

По словам экс-футболиста, он пока не готов занять указанный пост и не видит достойных кандидатов на замену испанцу.

«Тему истекающего контракта с Рибалтой обсуждал. Скорее всего, он не собирается продлевать. Он редко видится с семьeй, а когда она сюда приезжает, ей тут не очень нравится.

Мог бы я заменить Рибалту? Я не готов вступить на эту должность следующим летом. Рибалте я это тоже говорил.

Кого привести? Хорошо, что это не моя головная боль. Вот реально, если так подумать, Газизова, что ли, брать? Уже нельзя. Почему? Потому что он уже работал в «Спартаке».

Вот если бы просто из «Уфы» пригласить – это одно. А то, что он работал в «Спартаке» и сказал, что бросит перчатку... Да, он уже закрыл за собой дверь. Не знаю, может быть, в недрах «Газпрома» какой-то есть топ-менеджер», – сказал Аршавин.

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