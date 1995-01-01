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    Аршавин: «Рибалта не собирается продлевать контракт с «Зенитом». Газизова, что ли, брать?»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о будущем спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты.

    По словам экс-футболиста, он пока не готов занять указанный пост и не видит достойных кандидатов на замену испанцу.

    «Тему истекающего контракта с Рибалтой обсуждал. Скорее всего, он не собирается продлевать. Он редко видится с семьeй, а когда она сюда приезжает, ей тут не очень нравится.

    Мог бы я заменить Рибалту? Я не готов вступить на эту должность следующим летом. Рибалте я это тоже говорил.

    Кого привести? Хорошо, что это не моя головная боль. Вот реально, если так подумать, Газизова, что ли, брать? Уже нельзя. Почему? Потому что он уже работал в «Спартаке».

    Вот если бы просто из «Уфы» пригласить – это одно. А то, что он работал в «Спартаке» и сказал, что бросит перчатку... Да, он уже закрыл за собой дверь. Не знаю, может быть, в недрах «Газпрома» какой-то есть топ-менеджер», – сказал Аршавин.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4058

      Cleaner 16 минут назад

      Аршавин рассуждает так, будто это ОН ХОЗЯИН И ВЛАДЕЛЕЦ Зенита! Совсем крышу снесло...)

      0
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      Рейтинг: +18769

      bset 55 минут назад

      Кикнадзе возьмите

      1
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      Рейтинг: +7232

      Литейный4 > bset 50 минут назад

      НЭ надо! Вы ещё Газизова посоветуйте, который эффектно от свиней бросил перчатку Зениту. Правда они потом жиденько обделались в Петербурге. Гыгыгы

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