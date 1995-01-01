Аршавин: «Побед в Лиге Европы не будет еще 50 лет. Клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций»

Такая беда в нашем футболе будет продолжаться до тех пор, пока в кабинетах будут решать кому какое место занимать. Бесконечные судейские ошибки в пользу столичных клубов, слабое финансирование периферийного футбола, грубое вмешательство в работу периферийных клубов-выскочек. Надеюсь все помнят участь Алании, Анжи, Кубани, СКА Ростов. Стоит командам потеснить столичные клубы на пьедестале, как клуб разоряют до банкротства. Надеюсь все помнят, как три года назад, за третью ступень на пьедестале у С.Н.Галицкого отжали Магниты. Надеюсь все помнят, как в последнем туре, ЦСКА не могли одолеть соперника, и Краснодар слил игру, что бы ЦСКА остались на второй позиции. Наше мнение -ерунда. мы никак ничего не решаем. Так и хочется сказать боссам в кабинетах, ну сразу объявите кто чемпион, кто аутсайдер, и мы не будем психовать у экранов.
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клубы РПЛ не смогут выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы в течение нескольких ближайших десятилетий.
– Кубок УЕФА мы выиграли с ЦСКА и все. Такого не будет еще 50 лет после этого.
– С чего ты взял?
– Знаешь, на что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Лигу конференций введут, вот там будут.
– А почему так все грустно, объясни мне?
– Стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов, все работало. И финансово наши клубы были если не на уровне лучших, то очень близки.
Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»