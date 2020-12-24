Аршавин: «Побед в Лиге Европы не будет еще 50 лет. Клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клубы РПЛ не смогут выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы в течение нескольких ближайших десятилетий.

– Кубок УЕФА мы выиграли с ЦСКА и все. Такого не будет еще 50 лет после этого.

– С чего ты взял?

– Знаешь, на что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Лигу конференций введут, вот там будут.

– А почему так все грустно, объясни мне?

– Стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов, все работало. И финансово наши клубы были если не на уровне лучших, то очень близки.

Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»