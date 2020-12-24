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  • Аршавин: «Побед в Лиге Европы не будет еще 50 лет. Клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций»

Аршавин: «Побед в Лиге Европы не будет еще 50 лет. Клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций»

24 декабря 2020, 20:41
14

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клубы РПЛ не смогут выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы в течение нескольких ближайших десятилетий.

– Кубок УЕФА мы выиграли с ЦСКА и все. Такого не будет еще 50 лет после этого.

– С чего ты взял?

– Знаешь, на что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Лигу конференций введут, вот там будут.

– А почему так все грустно, объясни мне?

– Стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов, все работало. И финансово наши клубы были если не на уровне лучших, то очень близки.

Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (14)
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серега кашин
1608833196
ну может не 50 но в ближайшие гогы точно
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Сильвербой
1608833619
Ты похоже забыл, что в этом кубке, кроме наших говно-клубов, будут еще такие же из австри, венгрии, грузии и прочих, которым мы уже влетаем без особых шансов! О какой победе может идти речь!?
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Кузьмич на трибуне
1608837061
Такая беда в нашем футболе будет продолжаться до тех пор, пока в кабинетах будут решать кому какое место занимать. Бесконечные судейские ошибки в пользу столичных клубов, слабое финансирование периферийного футбола, грубое вмешательство в работу периферийных клубов-выскочек. Надеюсь все помнят участь Алании, Анжи, Кубани, СКА Ростов. Стоит командам потеснить столичные клубы на пьедестале, как клуб разоряют до банкротства. Надеюсь все помнят, как три года назад, за третью ступень на пьедестале у С.Н.Галицкого отжали Магниты. Надеюсь все помнят, как в последнем туре, ЦСКА не могли одолеть соперника, и Краснодар слил игру, что бы ЦСКА остались на второй позиции. Наше мнение -ерунда. мы никак ничего не решаем. Так и хочется сказать боссам в кабинетах, ну сразу объявите кто чемпион, кто аутсайдер, и мы не будем психовать у экранов.
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DOCTOR PENALTY
1608839220
Опять Шава за своё. Типа - "Ваши ожидания - ваши проблемы."
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Plyash
1608840477
Новый граф Калиостро,блин,карлик-предсказатель.Лучше бы на пользу отечественного футбола поработать попробовал,свой опыт передавал юнцам.
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DeStar
1608841028
Ну лига слаба это факт ,но 50 лет это так. цифры с неба взяты. насчет победы в том же ЛЕ не знаю, эт овсе же еще от везения зависит порой. Но участвовать в полуфиналах клубы рпл вроде как " могут" но почему-то даже из групп не выходят. Тот же зенит с не плохими вложениями мог бы и составлять конкуренцию хорошим клубам, типа лацио, а брюгге так без вариантов 6 очков брать, но все не так Мое маленькое мнение - ублюдский футбол, да я с беларуси( и типа гоню на чужую страну, но сори), но рпл к чемпионату беларуси ближе чем к чемпионату бельгии или португалии, не говоря уже о топ 5 чемпах. Именно гг футбол, никакой техники и стратегии, не любят тренера ,никогда никто над этим не работал. Половина клубов рпл играют на контратаках , только проводить их не умеют. Закидки вперед на одного столба -вся игра. Другая половина мучается с такими клубами, а в европе играть против 11 защитников не приходится, там клубы бегают против дай бог. А зенит( условный) привык что 8 из 10 клубов сидят в своей штрафной, а когда брюгге их гоняет как детей по полю они в ахере не знают что делать
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Hektor 84
1608849572
Бухнул что ли?
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Просто-333
1608864758
О, "ВЕЛИКИЙ" пророк....
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Рубинище
1608877384
Ну и зачем тогда нам все эти футбольные организации, Дюковы, Прядкины, сборная и РПЛ с её лимитом. Разогнать, посадить - перестать гос. средства на футбол тратить-зачем ты тогда нужен.
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