Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Аршавин: «Побед в Лиге Европы не будет еще 50 лет. Клубы РПЛ будут претендовать только на Лигу конференций»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клубы РПЛ не смогут выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы в течение нескольких ближайших десятилетий.

    – Кубок УЕФА мы выиграли с ЦСКА и все. Такого не будет еще 50 лет после этого.

    – С чего ты взял?

    – Знаешь, на что российские клубы будут максимум претендовать? Вот Лигу конференций введут, вот там будут.

    – А почему так все грустно, объясни мне?

    – Стечение обстоятельств, везение, уровень футболистов, все работало. И финансово наши клубы были если не на уровне лучших, то очень близки.

    Аршавин: «Зенит» не любят, потому что он богатый и успешный. На голову выше всех в РПЛ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:41
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2448

      Кузьмич на трибуне 14 минут назад

      Такая беда в нашем футболе будет продолжаться до тех пор, пока в кабинетах будут решать кому какое место занимать. Бесконечные судейские ошибки в пользу столичных клубов, слабое финансирование периферийного футбола, грубое вмешательство в работу периферийных клубов-выскочек. Надеюсь все помнят участь Алании, Анжи, Кубани, СКА Ростов. Стоит командам потеснить столичные клубы на пьедестале, как клуб разоряют до банкротства. Надеюсь все помнят, как три года назад, за третью ступень на пьедестале у С.Н.Галицкого отжали Магниты. Надеюсь все помнят, как в последнем туре, ЦСКА не могли одолеть соперника, и Краснодар слил игру, что бы ЦСКА остались на второй позиции. Наше мнение -ерунда. мы никак ничего не решаем. Так и хочется сказать боссам в кабинетах, ну сразу объявите кто чемпион, кто аутсайдер, и мы не будем психовать у экранов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4058

      Cleaner 22 минуты назад

      Аршавин дальше своего носа не видит. А тут раздув щеки решил ПОРАССУЖДАТЬ о том, что в ближайшие 50 лет будет. До чего неприятный зазнавшийся и зажравшийся тип.(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6785

      Сильвербой 1 час назад

      Ты похоже забыл, что в этом кубке, кроме наших говно-клубов, будут еще такие же из австри, венгрии, грузии и прочих, которым мы уже влетаем без особых шансов! О какой победе может идти речь!?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5481

      серега кашин 1 час назад

      ну может не 50 но в ближайшие гогы точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18749

      silver29 1 час назад

      сейчас этот недомерок писклявый будет в новостях вместо Дрочубы ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18769

      bset > silver29 1 час назад

      А что, он разве не прав? Какой вклад Спартак внес в еврокубки в последние 10 лет?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5481

      серега кашин > bset 1 час назад

      причем тут спартак, на примере этого сезона видна сила нашего чемпионата

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18769

      bset > серега кашин 56 минут назад

      А причем тут обвинение Аршавина, если он просто констатировал факт об уровне лиги?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81592
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru