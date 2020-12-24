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  • «Призрак». Gazzetta dello Sport признала Миранчука худшим игроком матча с «Болоньей»

«Призрак». Gazzetta dello Sport признала Миранчука худшим игроком матча с «Болоньей»

24 декабря 2020, 17:18
31

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport раскритиковало игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» (2:2).

Миранчук заменил Йосипа Иличича в перерыве при счете 2:0 в пользу «Аталанты». Россиянин получил худшую оценку в составе клуба из Бергамо – 5.

Игру полузащитника описали одним словом: «Призрак».

  • Миранчук появлялся в заявке команды на 12 встреч, но ни разу не выходил в стартовом составе.
  • «Аталанта» идет на седьмом месте в Серии А.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Аталанта Болонья Миранчук Алексей
Комментарии (31)
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Skull_Boy
1608820844
Я вам больше скажу, что трансфер и вовсе признан провальным
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slavа0508
1608821670
Да скоро вернётся,,есть такая закономерность у наших поначалу вроде не плохо начинают а потом на скамейку и домой за редким исключением,,,,
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Кузьмич на трибуне
1608822251
Не могу никак понять смысла отъезда в Европу, тот же Саша из ЦСКА уехал в Монако, Мог бы играть в ЛЧ, а в Монако первый сезон боролся за выживание в лиге1, второй год плелись в хвосте, и только сейчас (пока Саша в лазарете) команда поднялась до шестого места. Миранчук в Локо был лучшим из лучших, в Аталанте-фантомасом стал.
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серега кашин
1608822487
и будет худшим если его в основном держат на банке
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Из Твери Леха
1608824424
Пахнет арендой на родину.
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Guinnesss
1608825847
С лавки входить в игру всегда сложнее, думаю Лёха ещё не набрал форму после болячек. Всё впереди, всё получится.
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Garrincha58
1608826649
нет в России игроков европейского уровня уже давно и на горизонте пока не видно и виноваты наши чинуши избаловали их бабками и лимитом теперь даже уехав куда то играть особо не стараются, а может и не привыкли к конкуренции и труду
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Axe111
1608827197
Это ТАК УДИВИТЕЛЬНО ПРЯМ))))))
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zigbert
1608828706
Одна игра конечно не показатель но Алексею надо делать выводы.
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Retiremen_VMF
1608829138
Сидеть пол года на скамейке, выйти на 2 минуты в двух матчах, забить! Не знаю, что они хотят от игрока. Васе привет, смог таки продать. Будем считать, что Алексей изучает как надо играть в европе.
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