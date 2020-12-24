«Призрак». Gazzetta dello Sport признала Миранчука худшим игроком матча с «Болоньей»

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport раскритиковало игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» (2:2).
Миранчук заменил Йосипа Иличича в перерыве при счете 2:0 в пользу «Аталанты». Россиянин получил худшую оценку в составе клуба из Бергамо – 5.
Игру полузащитника описали одним словом: «Призрак».
- Миранчук появлялся в заявке команды на 12 встреч, но ни разу не выходил в стартовом составе.
- «Аталанта» идет на седьмом месте в Серии А.
Источник: La Gazzetta dello Sport