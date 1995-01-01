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    «Призрак». Gazzetta dello Sport признала Миранчука худшим игроком матча с «Болоньей»

    Итальянское издание La Gazzetta dello Sport раскритиковало игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» (2:2).

    Миранчук заменил Йосипа Иличича в перерыве при счете 2:0 в пользу «Аталанты». Россиянин получил худшую оценку в составе клуба из Бергамо – 5.

    Игру полузащитника описали одним словом: «Призрак».

    • Миранчук появлялся в заявке команды на 12 встреч, но ни разу не выходил в стартовом составе.
    • «Аталанта» идет на седьмом месте в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии17
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      Рейтинг: +12087

      Garrincha58 5 минут назад

      нет в России игроков европейского уровня уже давно и на горизонте пока не видно и виноваты наши чинуши избаловали их бабками и лимитом теперь даже уехав куда то играть особо не стараются, а может и не привыкли к конкуренции и труду

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      Рейтинг: +64

      Guinnesss 18 минут назад

      С лавки входить в игру всегда сложнее, думаю Лёха ещё не набрал форму после болячек. Всё впереди, всё получится.

      0
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      Рейтинг: +19489

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      А он вернётся, а он вернётся.
      Ему же Локо заменяет солнце!
      Не ссы, Лёха, всё будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +2633

      Из Твери Леха 42 минуты назад

      Пахнет арендой на родину.

      0
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      Рейтинг: +3818

      Гавроша 57 минут назад

      Все как всегда, но зачем они покупали - неужели совсем мозгов нету?

      0
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      Рейтинг: +5477

      серега кашин 1 час назад

      и будет худшим если его в основном держат на банке

      1
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      Рейтинг: +5165

      vladik12 1 час назад

      Собирать манатки и домой.

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      Рейтинг: +1683

      Fusballer > vladik12 49 минут назад

      В Зенит.

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      Рейтинг: +2446

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Не могу никак понять смысла отъезда в Европу, тот же Саша из ЦСКА уехал в Монако, Мог бы играть в ЛЧ, а в Монако первый сезон боролся за выживание в лиге1, второй год плелись в хвосте, и только сейчас (пока Саша в лазарете) команда поднялась до шестого места. Миранчук в Локо был лучшим из лучших, в Аталанте-фантомасом стал.

      -1
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      Рейтинг: +16573

      slavutiq70 1 час назад

      Да скоро вернётся,,есть такая закономерность у наших поначалу вроде не плохо начинают а потом на скамейку и домой за редким исключением,,,,

      1
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      Рейтинг: +10921

      Skull_Boy 1 час назад

      Я вам больше скажу, что трансфер и вовсе признан провальным

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      Рейтинг: +965

      O-Z > Skull_Boy 1 час назад

      Впервые слышу. Кто это признал ты? Факты сначала разложи.

      3
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      Рейтинг: +2446

      Кузьмич на трибуне > O-Z 1 час назад

      Какие ещё нужны факты? В Локо Миранчук был ведущим игроком. В Аталанте выходит на замену. Не вижу никакого повышения в уровне мастерства, если сидишь на лавке.

      1
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      Рейтинг: +9892

      ilichkadr > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Его и брали для лавки, чтобы был готов выйти на замену. Это у нас покупают не пойми кого типа для усиления, а в Европе место в стартовом составе надо ещё заслужить.

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      Рейтинг: +2327

      _Marqella_ > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Так он не просто так сидел на лавке, во первых у него была травма и он лечился, потом ковид подхватил, опять лечился,потом не забывай нужно адаптироваться в другой стране, что тоже не у всех с ходу получается и при всём при этом не нужно забывать ,что это всё таки чемпионат Италии ... Я его не оправдываю, просто это факты...

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      Рейтинг: +2446

      Кузьмич на трибуне > _Marqella_ 1 час назад

      Судя по всему Миранчук далеко не КриРо7, и не Ибра. Этим ребятам не нужна была адаптация, пришли и стали забивать.В Италию едут пахать на поле, пахать так что бы дым стоял, а так как наши мяченоги пердячим паром по полю передвигают свои костылики, так и без ног там оставить могут.

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      Рейтинг: +2327

      _Marqella_ > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Не нужно думать,что в нашем чемпионате меньше бьют по ногам...

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