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    Прядкин – о российском футболе: «Мы сидим на бюджетной игле. Слезть с нее пока невозможно»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о желании лиги снизить зависимость от бюджетных денег.

    – Желание лиги неизменно – уйти от бюджета.

    – Ну это невозможно.

    – Да, сейчас невозможно.

    – Скажите, что по пунктам вы делали, чтобы все-таки снизить эту зависимость?

    – Надо повысить доходность лиги. Мы можем заработать только с телевизионного контракта. Если повысим его – не будет такой иглы.

    – Просто представьте: в РПЛ выйдет условный «Нижний Новгород», которому в 2019 году 388 миллионов из 435 дала область, там тоже что-нибудь случится – и деньги перекроют.

    – Я тоже говорю: придет в какую-нибудь область губернатор, который любит бобслей или хоккей, – и каюк футболу. Но что сделать, если мы живем так?

    Мы сидим на бюджетной игле. В РПЛ половина – это частно-государственные партнерства типа РЖД, «Газпрома», «Ростеха», таких можно восемь набрать. А восемь у меня сидят на бюджетах. А в ФНЛ из 20 клубов, думаю, 18 сидят на бюджетах.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +18755

      bset 40 минут назад

      Вы же мастера лимитов. Сделайте лимит на бюджетные деньги. Каждый год лимит увеличивайте, пока процент бюджетных денег не достигнет нуля. Это же лишение конкуренции. Бизнесмен, который любит футбол, создал бы клуб свой, инвестировал бы в него, создал академию, но какой в это смысл, если условный Дюмин захочет вложить миллиард бюджетных денег в Арсенал и с этим ничего не сделаешь? Стоит только запретить бюджетные деньги, как частные клубы начнут появляться по всей стране, включая Дальний Восток. Вот вам развитие. И даже думать не надо, что бы улучшить.

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      Рейтинг: +3028

      raritet > bset 12 минут назад

      И такой путь развития, по крайней мере , покажет реальный уровень российского футбола- когда на поле появятся не зажравшиеся миллионеры , а обычные мальчишки, у которых будет стимул чего то добиться в жизни . По крайней мере , может появится наконец-то поколение реальных футболистов. Сейчас же сложилась ситуация , которая больше напоминает Пир среди Чумы...

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      Рейтинг: +6784

      Сильвербой 45 минут назад

      А для чего зарабатывать, если можно с протянутой рукой писать письма президенту!!!??? Это обычный человек вынужден горбатиться что бы прокормить семью, а вы там пристроились и говорите что нет возможности самим зарабатывать, ну так ее и не будет, потому что только идиот откажется от такой кормушки!!!

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      Рейтинг: +5329

      "supermax" 1 час назад

      все знают что вы сидите на бюджетной игле а толку от вас нет

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