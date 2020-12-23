Прядкин – о российском футболе: «Мы сидим на бюджетной игле. Слезть с нее пока невозможно»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о желании лиги снизить зависимость от бюджетных денег.

– Желание лиги неизменно – уйти от бюджета.

– Ну это невозможно.

– Да, сейчас невозможно.

– Скажите, что по пунктам вы делали, чтобы все-таки снизить эту зависимость?

– Надо повысить доходность лиги. Мы можем заработать только с телевизионного контракта. Если повысим его – не будет такой иглы.

– Просто представьте: в РПЛ выйдет условный «Нижний Новгород», которому в 2019 году 388 миллионов из 435 дала область, там тоже что-нибудь случится – и деньги перекроют.

– Я тоже говорю: придет в какую-нибудь область губернатор, который любит бобслей или хоккей, – и каюк футболу. Но что сделать, если мы живем так?

Мы сидим на бюджетной игле. В РПЛ половина – это частно-государственные партнерства типа РЖД, «Газпрома», «Ростеха», таких можно восемь набрать. А восемь у меня сидят на бюджетах. А в ФНЛ из 20 клубов, думаю, 18 сидят на бюджетах.

Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов»