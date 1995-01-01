Прядкин – о российском футболе: «Мы сидим на бюджетной игле. Слезть с нее пока невозможно»

Вы же мастера лимитов. Сделайте лимит на бюджетные деньги. Каждый год лимит увеличивайте, пока процент бюджетных денег не достигнет нуля. Это же лишение конкуренции. Бизнесмен, который любит футбол, создал бы клуб свой, инвестировал бы в него, создал академию, но какой в это смысл, если условный Дюмин захочет вложить миллиард бюджетных денег в Арсенал и с этим ничего не сделаешь? Стоит только запретить бюджетные деньги, как частные клубы начнут появляться по всей стране, включая Дальний Восток. Вот вам развитие. И даже думать не надо, что бы улучшить.
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о желании лиги снизить зависимость от бюджетных денег.
– Желание лиги неизменно – уйти от бюджета.
– Ну это невозможно.
– Да, сейчас невозможно.
– Скажите, что по пунктам вы делали, чтобы все-таки снизить эту зависимость?
– Надо повысить доходность лиги. Мы можем заработать только с телевизионного контракта. Если повысим его – не будет такой иглы.
– Просто представьте: в РПЛ выйдет условный «Нижний Новгород», которому в 2019 году 388 миллионов из 435 дала область, там тоже что-нибудь случится – и деньги перекроют.
– Я тоже говорю: придет в какую-нибудь область губернатор, который любит бобслей или хоккей, – и каюк футболу. Но что сделать, если мы живем так?
Мы сидим на бюджетной игле. В РПЛ половина – это частно-государственные партнерства типа РЖД, «Газпрома», «Ростеха», таких можно восемь набрать. А восемь у меня сидят на бюджетах. А в ФНЛ из 20 клубов, думаю, 18 сидят на бюджетах.
Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов»