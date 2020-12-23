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  • Прядкин – о российском футболе: «Мы сидим на бюджетной игле. Слезть с нее пока невозможно»

Прядкин – о российском футболе: «Мы сидим на бюджетной игле. Слезть с нее пока невозможно»

23 декабря 2020, 20:32
11

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о желании лиги снизить зависимость от бюджетных денег.

– Желание лиги неизменно – уйти от бюджета.

– Ну это невозможно.

– Да, сейчас невозможно.

– Скажите, что по пунктам вы делали, чтобы все-таки снизить эту зависимость?

– Надо повысить доходность лиги. Мы можем заработать только с телевизионного контракта. Если повысим его – не будет такой иглы.

– Просто представьте: в РПЛ выйдет условный «Нижний Новгород», которому в 2019 году 388 миллионов из 435 дала область, там тоже что-нибудь случится – и деньги перекроют.

– Я тоже говорю: придет в какую-нибудь область губернатор, который любит бобслей или хоккей, – и каюк футболу. Но что сделать, если мы живем так?

Мы сидим на бюджетной игле. В РПЛ половина – это частно-государственные партнерства типа РЖД, «Газпрома», «Ростеха», таких можно восемь набрать. А восемь у меня сидят на бюджетах. А в ФНЛ из 20 клубов, думаю, 18 сидят на бюджетах.

Прядкин – о реформе РПЛ и ФНЛ: «Нужно сократиться. Идеал – две лиги по 12 клубов»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Прядкин Сергей
Комментарии (11)
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"supermax"
1608745379
все знают что вы сидите на бюджетной игле а толку от вас нет
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Сильвербой
1608746876
А для чего зарабатывать, если можно с протянутой рукой писать письма президенту!!!??? Это обычный человек вынужден горбатиться что бы прокормить семью, а вы там пристроились и говорите что нет возможности самим зарабатывать, ну так ее и не будет, потому что только идиот откажется от такой кормушки!!!
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NewLife
1608754605
Лучше бы сказал, что конкретно они делают в своих кабинетах, а не то, что и так все знают.
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Владислав Vlad
1608756887
Нужно лимит связать с госденьгами. Если средства бюджетные - ни одного легионера в клубе. Если частные - хоть сколько легионеров в клубе. Да, это будет жёстко, но: 1, За попадание в частный клуб придётся попу рвать на поле. 2, З/П упадут в разы, т.к. в госклубах не будет постоянной прописки для паспортистов.
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FanatSerj
1608760310
"Мы сидим на бюджетной игле." - так именно ВЫ с неё то слезьте, вы на эту иглу футбол то посадите, а не свои жирные жопы. А футбол это что? это детские школы, квалифицированные тренера отечественные, зарубежные с достойными зарплатами, доступные спортивные манежи. Нахрен мне этот условный "Зенит" с пол-составом черноПопыми не нужен, я бы лучше с сыном сам сходил мяч погонял, а попробуй сына в футбол отдать, тут сам без штанов останешься, в больших города ещё +/- как то вытягивают, а в регионах всё же мёртво.
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Cules2013
1608790569
Так в том-то и дело, что никто не хочет с неё слезать, ибо гос. денюжку пилить в радость, а частные инвестиции почти не пилятся, а если ты сам и инвестор - то это вообще невозможно, это же абсурд. А пилить хочется очень сильно. Незадача.
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