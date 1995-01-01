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    Месси – о поздравлении Пеле с рекордом по голам за один клуб: «Для меня эти слова очень много значат»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на заявление экс-игрока сборной Бразилии Пеле, который его поздравил с повторением рекорда по голам в составе одной команды.

    «Я по себе знаю, каково это ценить одну футболку и носить ее ежедневно. Нет ничего лучше места, которое ты ощущаешь домом. Поздравляю с историческим достижением, Лионель, и прекрасной карьерой в «Барселоне». Такие истории, как наши, будут встречаться реже и реже. Истории длительной любви к одному клубу. Восхищаюсь тобой», – написал ранее Пеле.

    «Я признателен за столь тeплое послание, Пеле! Было очень приятно. Для меня эти слова очень много значат, учитывая, что их сказал великий футболист. Обнимаю», – ответил в инстаграме аргентинец.

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    Источник: Инстаграм Лионеля Месси

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