Дзюба, Азмун и Малком – в старте «Зенита». Бакаев, Мозес и Понсе выйдут у «Спартака»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Барриос, Оздоев, Вендел, Малком, Азмун, Дзюба.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Маслов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Крал, Бакаев, Понсе, Ларссон.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 по Москве.
- «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
- В первом круге команды сыграли вничью (1:1).
Источник: сайт РПЛ