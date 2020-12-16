Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба, Азмун и Малком – в старте «Зенита». Бакаев, Мозес и Понсе выйдут у «Спартака»

Дзюба, Азмун и Малком – в старте «Зенита». Бакаев, Мозес и Понсе выйдут у «Спартака»

16 декабря 2020, 18:55
28

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Барриос, Оздоев, Вендел, Малком, Азмун, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Маслов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Крал, Бакаев, Понсе, Ларссон.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 по Москве.
  • «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
  • В первом круге команды сыграли вничью (1:1).

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кирилл Михайлов
1608134360
Вот сейчас у Дриусси действительно "дерьмовая позиция". В запасе
Ответить
derrik2000
1608136100
Никаких неожиданностей. И матч будет такой же, только гигантски разрекламированный нашими СМИ.
Ответить
rattyboy
1608138748
Визг разнесся над планетой
Ответить
petrucho-spb
1608138777
Раз...1-0
Ответить
NewLife
1608141026
Заменгите, наконец, бакаева, хотя бы на Умярова
Ответить
gera64
1608141089
Да б..дь, бомжи которые слили все в Европе средним клубам, на голову сильнее ближайших конкурентов. В какой же все таки жопе наш футбол.
Ответить
Вомбат
1608141179
Зенит играет, как и ожидалось лучше Спартака. Но Зениту для победы чего-то не хватает. Чего? Я думаю, здоровой спортивной злости. Тренер кушает одну лишь травку, не трогает и козявку, отчего и выглядит как узник Освенцима. Понемногу и его футболисты становятся такими же травоядными только на поле.
Ответить
NewLife
1608141196
если Спартак продолжит так пассивно играть, то счет может быть неприличным
Ответить
житель СПб
1608144276
86 минута - красивое спасение защитника Спартака!
Ответить
rattyboy
1608144654
Дрим-тим: Пепа, Чуня, Пумба, Ниф-ниф, Фунтик, Пятачок, Наф-наф, Хрюша, Нюф-нюф, Бейб.Нюша .....И заслуженный свинопас России - Пухля Пердеско Какая боль.....
Ответить
Главные новости
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
Все новости
Все новости
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
22:39
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
22:25
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
18
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+