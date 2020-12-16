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    Дзюба, Азмун и Малком – в старте «Зенита». Бакаев, Мозес и Понсе выйдут у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Барриос, Оздоев, Вендел, Малком, Азмун, Дзюба.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Маслов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Крал, Бакаев, Понсе, Ларссон.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 по Москве.
    • «Спартаку» нужно победить, чтобы уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата; «Зениту» для этого достаточно не уступить.
    • В первом круге команды сыграли вничью (1:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    16.12.2020 18:55
    Комментарии33
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      Рейтинг: +200

      rattyboy 10 часов назад

      Дрим-тим:
      Пепа, Чуня, Пумба, Ниф-ниф, Фунтик, Пятачок, Наф-наф, Хрюша, Нюф-нюф, Бейб.Нюша
      .....И заслуженный свинопас России - Пухля Пердеско
      Какая боль.....

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      Рейтинг: +5076

      житель СПб 10 часов назад

      86 минута - красивое спасение защитника Спартака!

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      Рейтинг: +5076

      житель СПб 10 часов назад

      Понял в чем дело! Питерские голуби помогают Зениту! (83 минута).

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      Рейтинг: +5076

      житель СПб 10 часов назад

      Что Спартаковцы делали на поле в 1 тайме - мне совершенно непонятно. 0 ударов за тайм? Ну и где роль Тедеско? Максименко явно тянет время, игры нет... Что происходит? Я ожидал увидеть обоюдно интересную игру... но ее пока нет. Посмотрим, что будет во втором тайме.

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      Рейтинг: +3116

      Ганнибал Лектор > житель СПб 10 часов назад

      Зенит, к сожалению, такой же - никакой. За 60 минут 3 удара в створ наимертвейшему мясу. Ужас. Никакой мысли. Никаких ударов. Одни забросы на ананидзе

      1
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      Рейтинг: +5076

      житель СПб > Ганнибал Лектор 10 часов назад

      Нет, не соглашусь. Я их часто ругаю за лень, но сегодня не так. Давайте будем объективными. Идет классическая игра Зенита, когда на острие может оказаться любой из 5-6 игроков. Другое дело, что Спартак настолько несобран, что и Зенит невольно расслабляется.

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      Рейтинг: +5919

      САДЫЧОК 10 часов назад

      Если , кто то скажет что Джикия футболист -я буду ржать ! Неужели не видно , как он играет ?! На 30 минуте этот абрек побежал на край чужих ворот ! Ну естественно там отобрали мяч и Зенит врывался в штрафную , потом еще раз он проигрывал верховую борьбу и еще 2 раза покинул зону свою !На 46 минуте ...он вновь покинул центр обороны и едва Зенит не забил !

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      Рейтинг: +6482

      NewLife > САДЫЧОК 10 часов назад

      Согласен, Джикия просто ужас. Неужели тренер не видит.

      1
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      Рейтинг: +6482

      NewLife 10 часов назад

      если Спартак продолжит так пассивно играть, то счет может быть неприличным

      1
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      Рейтинг: +7130

      Вомбат 10 часов назад

      Зенит играет, как и ожидалось лучше Спартака. Но Зениту для победы чего-то не хватает. Чего? Я думаю, здоровой спортивной злости. Тренер кушает одну лишь травку, не трогает и козявку, отчего и выглядит как узник Освенцима. Понемногу и его футболисты становятся такими же травоядными только на поле.

      2
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      Рейтинг: +188

      gera64 10 часов назад

      Да б..дь, бомжи которые слили все в Европе средним клубам, на голову сильнее ближайших конкурентов. В какой же все таки жопе наш футбол.

      2
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      Рейтинг: +6482

      NewLife 11 часов назад

      Заменгите, наконец, бакаева, хотя бы на Умярова

      1
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      Рейтинг: +5076

      житель СПб > NewLife 10 часов назад

      Вас услышали - частично.

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      Рейтинг: +1769

      petrucho-spb 11 часов назад

      два 1:1

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