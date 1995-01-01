Гендиректор «Шахтера» – о Лиге Европы: «Должны выигрывать этот турнир»

кому-нибудь 0-4,0-5 или 0-6 влетите снова, будущие победители))
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Донецкий клуб встретится с «Маккаби» из Тель-Авива.
– Мы довольны и, как я понимаю, наш главный тренер тоже. Самый главный наш вопрос: как мы сыграем? Если сыграем, недооценив соперника, подумав, что будет легко, то это будет проблемой для нас. Надеюсь, футболисты будут держать это в уме и покажут хорошую игру. По крайней мере если мы не пройдем, то болельщики нам этого не простят.
– Каковы цели «Шахтера» в Лиге Европы?
– Мы должны выигрывать этот турнир. Если в прошлом сезоне дошли до полуфинала, то теперь нужно сделать еще один рывок, еще один шаг – в финал.
- Первый матч состоится 18 февраля в Израиле. Ответный – 25 февраля в Украине.
- «Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Боруссией М и «Интером».