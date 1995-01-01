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    Гендиректор «Шахтера» – о Лиге Европы: «Должны выигрывать этот турнир»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Донецкий клуб встретится с «Маккаби» из Тель-Авива.

    – Мы довольны и, как я понимаю, наш главный тренер тоже. Самый главный наш вопрос: как мы сыграем? Если сыграем, недооценив соперника, подумав, что будет легко, то это будет проблемой для нас. Надеюсь, футболисты будут держать это в уме и покажут хорошую игру. По крайней мере если мы не пройдем, то болельщики нам этого не простят.

    – Каковы цели «Шахтера» в Лиге Европы?

    – Мы должны выигрывать этот турнир. Если в прошлом сезоне дошли до полуфинала, то теперь нужно сделать еще один рывок, еще один шаг – в финал.

    • Первый матч состоится 18 февраля в Израиле. Ответный – 25 февраля в Украине.
    • «Шахтер» занял третье место в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Боруссией М и «Интером».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Шахтера»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +524

      Алекс636363 1 час назад

      кому-нибудь 0-4,0-5 или 0-6 влетите снова, будущие победители))

      1
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      Рейтинг: +19377

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      К бабке сходи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3470

      Puddle 2 часа назад

      В том году вас Интер нагнул, в этом- Милан нагнет!

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