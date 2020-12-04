Директор «Ювентуса» Паратичи попал под следствие. Он пытался договориться насчет экзамена по итальянскому языку для Суареса

Прокуратура начала расследование в отношении спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи. Функционер подозревается в коррупции.

Есть сведения, что Паратичи пытался договориться о благоприятном результате экзамена по итальянскому языку для Луиса Суареса, которого пытались подписать летом-осенью. Уругвайцу нужно было сдать тест, чтобы трудоустроиться в Италии.

Суарес сдавал экзамен в университете Перуджи, а Паратичи, по сведениям Corriere della Sera, предварительно пытался договориться с министрами, чтобы те предоставили верные ответы на вопросы.