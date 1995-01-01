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    Директор «Ювентуса» Паратичи попал под следствие. Он пытался договориться насчет экзамена по итальянскому языку для Суареса

    Прокуратура начала расследование в отношении спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи. Функционер подозревается в коррупции.

    Есть сведения, что Паратичи пытался договориться о благоприятном результате экзамена по итальянскому языку для Луиса Суареса, которого пытались подписать летом-осенью. Уругвайцу нужно было сдать тест, чтобы трудоустроиться в Италии.

    Суарес сдавал экзамен в университете Перуджи, а Паратичи, по сведениям Corriere della Sera, предварительно пытался договориться с министрами, чтобы те предоставили верные ответы на вопросы.

    • Администрация учебного заведения уже отстранены от работы.
    • Суарес не смог трудоустроиться в Италии и подписал контракт с «Атлетико».
    • Паратичи работает в «Ювентусе» с 2010 года.

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    Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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