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    Английским клубам запретят подписывать игроков младше 18 лет после брексита

    С 1 января в Англии вводятся новые правила подписания футболистов в связи с брекситом.

    Теперь клубам будет запрещено заключать контракты с игроками, не достигшими 18 лет. Кроме того, будут ограничены подписания футболистов младше 21 года – до трех контрактов в каждое трансферное окно, при этом каждый легионер будет иметь определенное количество баллов, необходимых для игры в Англии. Эти баллы будут устанавливаться в соответствии с количеством проведенных иностранцами матчей за свои национальные сборные и места в рейтинге сборной в ФИФА.

    «Брекситом» с июня 2016 года называют процесс выхода Великобритании из Евросоюза.

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    Источник: Sky Sports

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