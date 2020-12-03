Английским клубам запретят подписывать игроков младше 18 лет после брексита

С 1 января в Англии вводятся новые правила подписания футболистов в связи с брекситом.

Теперь клубам будет запрещено заключать контракты с игроками, не достигшими 18 лет.

Кроме того, будут ограничены подписания футболистов младше 21 года – до трех контрактов в каждое трансферное окно, при этом каждый легионер будет иметь определенное количество баллов, необходимых для игры в Англии. Эти баллы будут устанавливаться в соответствии с количеством проведенных иностранцами матчей за свои национальные сборные и места в рейтинге сборной в ФИФА.