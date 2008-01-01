Лига чемпионов. «Интер» обыграл «Боруссию» и одержал первую победу на групповом этапе

Интересно, сможет ли реал собраться и отыграть один матч, дома, решающий. против БМ. Думаю что нет, хотя тепреь и интер будет бодаться с шахтером, может быть и так что по итогу и реал и интер выйдут из группы как предполагалось до 1ого тура) но думаю что реал сыграет в ничью с БМ, шахта интеру сольёт.
«Интер» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Дубль в составе немецкого клуба оформил Алассан Плеа. Два мяча у итальянцев забил Ромелу Лукаку. На 83-й минуте VAR отменил гол Плеа из-за офсайда.
Миланцы сохранили шансы на выход в плей-офф.
Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур
Боруссия М (Германия) – Интер (Италия) – 2:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Дармиан, 17; 1:1 – Плеа, 45+1; 1:2 – Лукаку, 64; 1:3 – Лукаку, 73; 2:3 – Плеа, 76.
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