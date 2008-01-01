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    Лига чемпионов. «Интер» обыграл «Боруссию» и одержал первую победу на групповом этапе

    «Интер» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Дубль в составе немецкого клуба оформил Алассан Плеа. Два мяча у итальянцев забил Ромелу Лукаку. На 83-й минуте VAR отменил гол Плеа из-за офсайда.

    Миланцы сохранили шансы на выход в плей-офф.

    Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур

    Боруссия М (Германия) – Интер (Италия) – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дармиан, 17; 1:1 – Плеа, 45+1; 1:2 – Лукаку, 64; 1:3 – Лукаку, 73; 2:3 – Плеа, 76.

    Календарь Лиги чемпионов

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10181

      DeStar 1 час назад

      Интересно, сможет ли реал собраться и отыграть один матч, дома, решающий. против БМ. Думаю что нет, хотя тепреь и интер будет бодаться с шахтером, может быть и так что по итогу и реал и интер выйдут из группы как предполагалось до 1ого тура) но думаю что реал сыграет в ничью с БМ, шахта интеру сольёт.

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      Рейтинг: +4465

      dinar7777dinar > DeStar 1 час назад

      ой не знай ! после победы интера сегодня в этой группе все очень запутано и абсолютно все мотивированны ! и не надо списывать сразу шахтер все таки они в клювике 6 очков унесли у реала !

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