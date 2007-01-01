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    Стадион «Наполи» получит имя Марадоны к ближайшему матчу

    Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что домашний стадион «Наполи» будет переименован в честь Диего Марадоны уже к следующему матчу, передает Football Italia.

    По его словам, 4 декабря совет города утвердит решение.

    • «Наполи» проведет следующий домашний матч 10 ноября с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы.
    • Аргентинец умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.
    • За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
    • С неаполитанцами Марадона выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства (единственные в истории клуба).

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    Источник: Football Italia

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