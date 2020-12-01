Стадион «Наполи» получит имя Марадоны к ближайшему матчу

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис сообщил, что домашний стадион «Наполи» будет переименован в честь Диего Марадоны уже к следующему матчу, передает Football Italia.
По его словам, 4 декабря совет города утвердит решение.
- «Наполи» проведет следующий домашний матч 10 ноября с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы.
- Аргентинец умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.
- За «Наполи» он выступал с 1984 по 1991 год.
- С неаполитанцами Марадона выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионства (единственные в истории клуба).
Источник: Football Italia